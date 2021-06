Skyline Park darf wieder öffnen

Die vielfältige Erlebniswelt mit ihren 60 Fahrattraktionen öffnet wieder. Im Skyline Park fällt am Freitag, 11. Juni, wieder der Startschuss und kleine und große Abenteurer können endlich wieder in ihre Lieblingsfahrgeschäfte einsteigen und grenzenlosen Fahrspaß unter freiem Himmel erleben.

Damit endet der monatelange Lockdown rechtzeitig vor Beginn der Sommermonate, so dass sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf das herrliche und lang ersehnte Freizeitvergnügen in einer grünen Oase freuen dürfen. 60 spannende Attraktionen bieten jede Menge Spaß für jedes Alter, auf einer Fläche, die 50 Fußballfeldern entspricht.

Freuen dürfen sich die Gäste auf den Allgäuflieger, der seit September 2020 neu im Skyline Park für ein außergewöhnliches Fahrgefühl sorgt. Wer in der letzten Saison noch nicht die Möglichkeit hatte, in den Skyline Park zu kommen, muss das jetzt unbedingt nachholen. Der Allgäuflieger, das mit 150 Metern höchste Flugkarussell der Welt, bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick über den gesamten Park, sondern bei gutem Wetter auch einen einzigartigen Bergblick. Ein fantastisches Erlebnis bereits für kleine Überflieger ab 6 Jahre in Begleitung einer erwachsenen Person.

Alle Motorradfans dürfen sich auch auf den Re-Start des Sky Dragsters freuen. Die interaktive Motorrad-Achterbahn wurde vom Hersteller komplett überarbeitet und kann jetzt mit 2 Motorrädern hintereinander befahren werden. Endlich kann dieses besondere Erlebnis den Gästen wieder uneingeschränkt angeboten werden.

Neu ist „Löwis süßer Laden“ gleich am Eingangsbereich des Parks. Der alte „Löwis Laden“ wurde abgerissen und die Zeit des Stillstandes genutzt, um einen größeren und moderneren Verkaufsraum im rustikalen Alpinlook für die beliebten gebrannten Mandeln, Schokofrüchte und anderen Süßwaren zu schaffen.

Sicherheit hat höchste Priorität

Der Skyline Park ist bestens vorbereitet und hat sich der aktuellen Situation durch ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept, das mit dem örtlichen Behörden abgestimmt ist, optimal angepasst. Skyline Park Inhaber Joachim Löwenthal: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach langer Zeit endlich grünes Licht von der Landesregierung für eine Öffnung erhalten haben und können es kaum erwarten, wieder unsere Gäste im Skyline Park empfangen zu dürfen. Bereits im letzten Jahr haben wir gezeigt, dass ein Betrieb des Skyline Park unter Berücksichtigung umfangreicher Hygienemaßnahmen und Regeln möglich ist. Die näheren Details für ein unbeschwertes Freizeitvergnügen unter Hygiene-Auflagen finden Gäste des Skyline Park auf der Homepage, diese werden immer wieder aktualisiert und an die gültigen Verordnungen angepasst.

Der Skyline Park hat ab Freitag, 11. Juni täglich ab 9:30 Uhr geöffnet. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten und weitere Informationen finden die Gäste unter www.skylinepark.de