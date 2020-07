Vielseitiges Angebot

Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Künzelsau Alpakahof Albrecht, Mulfingen

Der Hohenlohekreis ist ein Freizeitparadies für Jung und Alt und bietet Erlebnisse für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug. In der Broschüre »Freizeitparadies Hohenlohe« sind übersichtlich attraktive Freizeitthemen von A wie Angeln bis W wie Wellness & Gesundheit für viele Zielgruppen mit den Kontaktadressen gelistet.

Das Angebot umfasst Vorschläge zum Baden, traditionellem Bogenschießen im Parcours und Klettermöglichkeiten. Öffentlich zugängliche Bewegungsgeräte und Entspannungskurse bieten Mehrwert für die Gesundheit. Ebenfalls sind die im Vereinsgebiet ausgebildeten Führer gelistet sowie Angebote zu ausgewählten Museen und Stadtbesichtigungen. Angebote für Kinder wie beispielsweise die Bauschule in Öhringen, Marionettentheater und Reitferien bieten sich auch für die Gestaltung von Geburtstagen an. Geocaching, Golf und Minigolfplätze sowie die vielfältigen Themenwege in Hohenlohe motivieren zur Bewegung im Freien. Trendsportarten wie Bouldern und Stand Up Paddling sind in Hohenlohe möglich. Freizeitangebote mit Alpakas und Eseln sowie außergewöhnliche Erlebnisse im 15 Hektar großen Abenteuer-Steinbruch sind erlebbar.

Badespaß an Seen, Flüssen oder in Frei- und Hallenbädern, sich fithalten in der Natur, durch die Lüfte schweben im Segelflugzeug oder auf themenbezogenen Wanderpfaden das Land entdecken – Hohenlohe präsentiert jede Menge Möglichkeiten zum Ausschalten. Wie wär's vielleicht mit einer Runde Golf? Mit Grillen in der Natur? Mit Kanufahren auf dem Kocher oder der Jagst? Oder im Planwagen durchs Land ziehen?

Nicht zu vergessen die kulturellen Angebote in vielen ausgezeichneten Museen, bei Theateraufführungen oder Musikkonzerten, die seit jeher zahlreiche Menschen anlocken. Auch schlechtes Wetter kann einem hier nichts anhaben, wie in unserem entsprechenden Kapitel nachzulesen ist. Kein Wunder bei den vielen innovativen Gesundheits- und Wellnessoasen. Dabei kann man viele Orte auch bequem mit dem Bus und der Stadtbahn erreichen. Die Broschüre ist als Blätterkatalog unter www.hohenlohe.de online abrufbar und kann kostenlos bestellt werden.

Touristikgemeinschaft Hohenlohe e. V.

Allee 17 · 74653 Künzelsau

Tel. 07940-18206 · www.hohenlohe.de