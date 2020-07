Walldürn: Ein unvergesslicher Urlaub

Auch ein Urlaub »auf Balkonien« hat seinen Reiz und lässt sich so gestalten, dass dieser lange in guter Erinnerung bleibt und man daraus nachhaltige Erholung schöpft. Mit den nachfolgenden Tipps wird dies auch in der Heimat gelingen!

Mit der Planung startet meist schon das erste Urlaubsgefühl. Warum nicht bei einem der vielen Abhol-und Lieferdienste unter www.wallduern.de/corona etwas für Zuhause bestellen und gemütlich die Urlaubsplanung starten, damit auch jeder später im Urlaub auf seine Kosten kommt?

Von der Alpakafarm in Kaltenbrunn, über eines der vielen Museen bis hin zum Odenwald-Madonnen-Radweg – es soll für jeden etwas dabei sein. Schon mal den 3-D-Bogenparcours Kummersklinge besucht? Hier erwartet einen die perfekte Mischung aus Spannung und Erholung. Die tollen Wanderwege rund um Walldürn lassen einen die Zeit und die Arbeit vergessen. Hier hat Walldürn für jeden Geschmack, von Spazierwanderer bis zum Wanderprofi, Einiges zu bieten. Die Broschüre mit 16 Wanderwegen schickt die Tourist-Info auch gerne zu.

Jeder hat seine eigene Vorstellung, wie der Urlaub ablaufen soll und so gibt es viele Aktivitäten in dieser Zeit. Aber auch Entspannungstage sollten dabei sein. Wie wäre es mit dem Besuch unseres Freibades? Einfach mal die Seele baumeln lassen. Im Juli wird auch das Walldürner Freibad mit Onlinebuchsystem auf www.wallduern.de/freibad wieder möglich gemacht.

Gemeinsame Unternehmungen fördern die Verbundenheit. Gemeinsame Wanderungen lassen sich ebenfalls unternehmen, z.B. zum Odenwälder Freilandmuseum – hier kann man darüber hinaus interessante Führungen mit entsprechenden Einschränkungen buchen. Der Walldürner Wanderexpress – ein mietbarer Bollerwagen- ist hierzu die perfekte Ergänzung.

