Winterlicher Ausflug ins Wildparadies Tripsdrill

Für den SWR Outdoor-Kanal „Raus mit euch“ macht sich die vierköpfige Familie Zabel-Lehrkamp aus Ludwigsburg auf die Suche nach weihnachtlichem Flair im Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn. Hier gibt es bis zum 6. März 2022 den „WinterWunderWald“. In dieser Zeit präsentiert sich das Wildparadies im weihnachtlich-winterlichen Gewand. In der Mitte des Parks locken ein Kinderriesenrad, ein Miniatur-Dampfkarussell und eine Dampfeisenbahn. Diverse Stände sorgen für das leibliche Wohl. An den Samstagen findet zu Beginn der Dämmerung ein Laternen- und Fackelumzug statt. Wie kommt das winterliche Erlebnisangebot bei der Ludwigsburger Familie an? Mutter Susanne (40), Vater Arvid (41), Sohn Jan (10) und Tochter Marie (8) halten ihre Erfahrungen fest und teilen sie mit der Youtube-Community. In der Kommentarspalte gibt es die Möglichkeit, sich untereinander und mit der „Raus mit euch“-Testfamilie auszutauschen und Anregungen für weitere Ausflugsziele zu geben. Das Video ist ab sofort online auf youtube.com/rausmiteuch zu sehen.

„Raus mit euch“ – der SWR Youtube-Kanal für Familien mit Service-Charakter

Für den neuen Outdoor-Kanal des SWR testen fünf Familien aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im wöchentlichen Wechsel Ausflugsziele im Südwesten. „Raus mit euch“ ist nah dran an der Lebenswirklichkeit der Familien und verspricht jede Menge Ideen und praktische Tipps für spannende Unternehmungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Jedes Video ist bis zu 15 Minuten lang. Die Community kann sich interaktiv beteiligen: Welche Ziele sollen die Familien testen? Welche Erfahrungen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst gemacht? Die neuen Folgen erscheinen immer donnerstags.