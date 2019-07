Die 10 coolsten Biergärten in der Region Ludwigsburg

2

In der „schärfsten Kneipe zwischen Hoheneck und Neckarweihingen“ erfreuen sich Naturliebhaber in unmittelbarer Wassernähe an regionalen Biergarten-Klassikern und Bier vom Fass. On top locken Live-Musik-Events und die beliebten Quiz-Abende.