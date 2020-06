Bechtle AG: Kurze Wege für das Lager

Josephine Leschik (22) schrieb ihre Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschaftsinformatik darüber, wie Waren in einem Lager optimal angeordnet werden. Heute ist sie bei ­Bechtle als Anwendungsberaterin beschäftigt.

Josephine Leschik absolvierte ihr duales Studium an der Dualen Hochschule Mosbach und in der Bechtle Konzernzentrale am Standort Neckarsulm. Dabei reizten sie vor allem das Wechselspiel von Theorie und Praxis. Akademisches Wissen konnte sie in den Praxisphasen direkt umsetzen. »Ein Studium an einer Uni oder Fachhochschule besteht ja zum Großteil aus theoretischer Wissensvermittlung und kam für mich daher nicht in Frage«, so die 22-Jährige. Dass sie während des Studiums ihr eigenes Geld verdiente und somit finanziell unabhängig war, war für sie ein weiterer Vorteil des modernen Bildungswegs. Aufgebaut ist das duale Studium im Blocksystem. Nach drei Monaten Theorie an der Hochschule folgt der praktische Teil im Unternehmen. »Das klassische Studentenleben gibt es so nicht – aber das habe ich eigentlich auch nicht vermisst«, erklärt Josephine Leschik.

Den Studiengang Wirtschaftsinformatik hatte sie sich ausgesucht, da sie unbedingt in der Zukunftsbranche IT studieren wollte. »Informationstechnologie wird im Berufs- und Privatleben immer wichtiger und spielt auch heute schon eine große Rolle.« Das Studium vereint betriebswirtschaftliche Aspekte und Informatik – und bildet somit die Schnittstelle zwischen IT und Kunden. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie über eine Software für das Zentrallager bei Bechtle in Neckarsulm. Inzwischen wird das Programm eingesetzt, um die gelagerten Produkte bestmöglich anzuordnen und den verfügbaren Lagerraum optimal zu nutzen. Heute ist sie als Anwendungsberaterin mit anderen Mitarbeitern für das Lagerverwaltungssystem zuständig. Sie ist sich sicher, dass ihr die vielfältigen Möglichkeiten von Bechtle auch zukünftig spannende Aufgaben bieten.

Bechtle AG

Bechtle Pl. 1 · 74172 Neckarsulm

www.bechtle.com