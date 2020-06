Als jüngstes Mitglied der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat die DHBW Heilbronn in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt.

Mit ihrem einzigartigen dualen Studienangebot hat sich die DHBW Heilbronn zur ersten Adresse für die Lebensmittelbranche entwickelt. Zu den Dualen Partnern zählen namhafte Weltmarktführer, aber auch innovative kleinere und mittlere Unternehmen. Mit den BWL-Studiengängen Handel, Food Management und Dienstleistungsmanagement hält die DHBW Heilbronn zukunftsweisende Studiengänge bereit. Der Studiengang BWL beschäftigt sich mit dem Menschen und seinen Konsumgewohnheiten, die in einer globalisierten Handelswelt immer komplexer werden. Die Studierenden lernen, globale Warenströme zu planen, entwickeln innovative E-Commerce und Multichannel-Kampagnen und erwerben grundlegendes betriebswirtschaftliches Know-how.

Vom Acker zum Teller, von der Weingenossenschaft bis zum Gastronomiebetrieb: Im bundesweit einzigartigen dualen Studiengang BWL-Food Management erwerben die Studierenden spezifische Kenntnisse entlang der gesamten Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette. Dabei legt das Studium besonderen Wert auf die Themen Nachhaltigkeit, Verantwortung und Genuss. Im Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement können die Studierenden zwischen den Schwerpunkten Human Resources, Sportmanagement, Consulting & Sales sowie Media, Vertrieb und Kommunikation wählen. In den einzelnen Schwerpunkten lernen sie z.B. wie man Kommunikationsprozesse plant, wie man Sportevents durchführt und Sportorganisationen managt und wie moderne Personalplanung aussehen kann.

Im Herbst 2019 startete der Studiengang Wein-Technologie-Management (B.Sc.) in Kooperation mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg. Der Studiengang qualifiziert für die technischen und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen in der Weinbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette qualifizieren. Neben modernen Vorlesungsräumen in drei Gebäuden verfügt die DHBW Heilbronn auch über ein exzellent ausgestattetes Laborzentrum, das DHBW Sensoricum.

