Die skurrilsten Studiengänge

Der erste Gedanke beim Thema Studieren und Studienfächer ist eigentlich der Gedanke an die ganz ordinären Studiengänge wie Jura, Medizin oder BWL. Bei diesen Fächern handelt es sich oft um traditionelle Fächer mit einem guten, prestigeträchtigen Ruf. Die heutige Welt ist jedoch eine Welt der Individualität, eine Welt voller Möglichkeiten, in der jeder im Grunde das sein kann, was er möchte und was er sich erträumt. Dementsprechend werden auch sehr außergewöhnliche und spezielle Studienfächer angeboten, die im ersten Moment vielleicht für ein kleines Schmunzeln sorgen, aber trotzdem sehr praktisch, wichtig und sinnvoll sind. Auch diese Fächer haben verdient, beachtet und vorgestellt zu werden, denn sie zeigen auf, dass ein Studium nicht immer konventionell verlaufen muss, sondern auch individuell und verrückt sein kann. Weltweit gibt es gewiss noch skurrilere Fächer wie beispielsweise die Paranormal Studies an der University of Arizona, hier beschränkt sich das MORITZ-Team jedoch auf die deutschlandweiten Fächer.

Angewandte Freizeitwissenschaft

Dieser Studiengang klingt zu schön um wahr zu sein? Trotzdem gibt es ihn. An der Hochschule Bremen wird die Angewandte Freizeitwissenschaft als Bachelor-Studium angeboten. Dieser Studiengang beschäftigt sich damit, wie Menschen ihre Freizeit am liebsten gestalten. Studierende befassen sich demnach mit sozial-, wirtschafts-, natur- und rechtswissenschaftlichen sowie methodischen Grundlagen der Freizeit und Tourismuswissenschaft. Berufliche Perspektiven sind im Eventmanagement, der Wellness-Beratung oder der Tourismus-Planung möglich.

Körperpflege

An der TU in Darmstadt lässt sich tatsächlich der Studiengang Körperpflege studieren. Hier lernen die Studierenden nicht nur Körperpflegetechniken anzuwenden, sondern auch diese weiterzuvermitteln, denn dieser Studiengang ist auch darauf angelegt, dass die erlernten Techniken an andere weitergegeben werden können. Dies ist insbesondere im medizischen und Pflege-Bereich von großer Wichtigkeit. Es handelt sich hier also um eine berufliche Fachrichtung, die im Rahmen des Studiengangs Lehramt an beruflichen Schulen sowohl im Bachelor als auch im Master angeboten wird.

Coffee-Management

In der heutigen turbulenten und schnelllebigen Zeit ist Kaffee der bester Freund, der sich nicht mehr wegdenken lässt. Manche Tage wären undenkbar ohne ihn. Doch kann man ihm ein ganzes Studienfach widmen? Ganz klar - Ja! An der Northern Business School Hamburg wird berufsbegleitend der Einkauf und Vertrieb von Kaffee gelehrt. Da Kaffee längst zum Grundnahrungsmittel geworden ist, muss er immer verfügbar sein und genau das ist unter anderem die Aufgabe der angehenden Coffee Manager: es soll immer ausreichend Kaffee in den Supermärkten vorhanden sein und neue Sorten eingeführt werden.

Spaziergangswissenschaft – Promenadologie

Auch aus Dingen, die einem zunächst banal und nicht wichtig erscheinen, lässt sich eine Wissenschaft machen. Architekturstudenten der Universität in Kassel dürfen sich in ihrem Studium auf das Fach der Promenadologie, auch Spaziergangswissenschaft genannt, freuen. Dies erschließt sich einem vielleicht zunächst nicht ganz, aber dieses Fach konzentriert sich auf die Wahrnehmung des Fußgängers und ist insbesondere bei der Stadtplanung von großer Bedeutung, da die Umgebung während eines Spaziergangs viel intensiver wahrgenommen wird.

Oenologie

Bei der Oenologie handelt es sich um das Studium des Weinbaus. In Deutschland lässt sich dieser Studiengang an der Hochschule Geisenheim, der Universität Gießen, der Fachhochschule Bingen und der Hochschule Ludwigshafen studieren. Fächer wie Biologie, Agrarwissenschaften oder Klimatologie sind einige der wichtigen Grundlagen für diesen Studiengang. Einige Hochschulen und Universitäten bieten die Möglichkeit, den alternativen Weinbau zu vermitteln, der sich für biologische und ökologische Alternativen einsetzt. Im Fokus dieses Studiengangs stehen auch neue Sorten, Züchtungen und Anbaumethoden im Zuge des Klimawandels.