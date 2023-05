Duales Studium bei Audi: #DeineZukunft

Audi startet am 1. Juli in die Bewerbungsphase für den Studienbeginn im Oktober 2024 und stellt sich mit einem breiten ­Angebot an dualen Studiengängen zukunftsorientiert auf.

Ein duales Studium bei Audi ist immer eine gute Wahl. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Vom ersten Tag an ist man Teil des Teams und profitiert von einer individuellen Betreuung. Auf dual Studierende warten spannende Projekte, bei denen sie das theoretische Wissen gleich in die Praxis umsetzen können. Lust auf ein Auslandssemester? Die Welt steht den Studierenden bei Audi offen. Die finanzielle Unabhängigkeit ist durch ein Entgelt über die gesamte Studienzeit garantiert. Hinzu kommen attraktive Fahrzeugleasingangebote und vergünstigte Jobtickets. Nicht zuletzt wartet eine Übernahme nach dem erfolgreichem Abschluss in der Regelstudienzeit. Das Angebot umfasst Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering sowie Bachelor of Science.

Interesse geweckt? Alle ­Studiengänge und vieles mehr unter www.audi.com/deineZukunft

Audi

E-Mail: dhbw-neckarsulm@audi.de

www.audi.com/deineZukunft