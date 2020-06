Fach- und Berufsfachschulen in der Region

Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in einem anhaltenden Strukturwandel. Immer raschere technische und gesellschaftliche Veränderungsprozesse führen zu immer höheren und neuen Qualifikationsanforderungen und geben den Menschen immer neue Aufgaben. Um sich entsprechend weiterqualifizieren zu lassen, sind die Fach-, Berufsfachschulen sowie die Fernhochschulen sehr hilfreich.

Eine Fachschule ist eine berufsbildende Schulform, die nach Abschluss einer Berufsausbildung und entsprechender Berufserfahrung oder nach einschlägiger praktischer Berufstätigkeit besucht wird. Ziel ist eine vertiefte berufliche Fachbildung sowie ein Ausbau der Allgemeinbildung.

Die Fachschule befähigt in der Regel zur Übernahme von Funktionen, die im Allgemeinen von im Beruf erfahrenen Praktikern nicht mehr erfüllt werden können und nicht den Einsatz von Fachhochschul- oder Hochschulabsolventen erfordern. Die Dauer der Ausbildung kann bei Vollzeitunterricht zwischen einem halben Jahr und drei Jahren, bei Teilzeitunterricht bis zu vier Jahren betragen.

Durch die Wahrnehmung von Zusatzunterricht können mit dem Fachschulabschluss auch der Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife erworben werden. Fachschulen gibt es für die Fachbereiche Agrarwirtschaft, Gestaltung, Technik, Wirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen. Zu den Fachschulen gehören neben den Meisterschulen auch die Akademien und die Fachschulen für Wirtschaft oder für Technik und Gestaltung.

Die Berufsfachschule ist eine Schule mit Vollzeitunterricht von mindestens einjähriger Dauer, für deren Besuch keine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vorausgesetzt wird. Sie hat die Aufgabe, allgemeine und fachliche Inhalte zu vermitteln und den Schüler zu befähigen, den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu erlangen, einen Teil der Berufsausbildung in einem oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu ersetzen oder ihn zu einem Berufsausbildungsabschluss zu führen, der nur in Schulen erworben werden kann.

Grundsätzlich kann der nächsthöhere mögliche Abschluss bis zum mittleren Bildungsabschluss erreicht werden. Berufsfachschulen werden in den folgenden Berufsfeldern angeboten: im kaufmännischen Bereich, im hauswirtschaftlich-sozialpädagogischen oder pflegerischen Bereich und im gewerblich-technischen Bereich.

Die Berufsschule hat die Aufgabe, im Rahmen der dualen Berufsausbildung fachtheoretische Kenntnisse zu vermitteln und die allgemeine Bildung zu vertiefen und zu erweitern. Die Berufsschule kann durch Zusatzprogramme den Erwerb weiterer Berechtigungen ermöglichen, wie etwa den Erwerb der Fachhochschulreife. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht, in mehreren Berufsschultage pro Woche oder als Blockunterricht mit beispielsweise einem Monat Berufsschulunterricht am Stück erteilt. Wegen der großen Zahl von Ausbildungsberufen gibt es nicht an jeder Berufsschule für jeden Ausbildungsberuf eine Fachklasse. Für manche Berufe müssen deshalb die Fachklassen in benachbarten Berufsschulen, in bestimmten Fällen auch an weiter entfernt liegenden Berufsschulen besucht werden.

Eine Fernhochschule bzw. Fernfachhochschule ist eine Hochschule, die ähnlich wie eine Fernuniversität ein reguläres Studium mit regulärem Abschluss ausschließlich im Wege des Fernstudiums anbietet. Es gibt verschiedene Gründe, warum man ein Fernstudium an einer Fernhochschule angehen möchte. Die einen möchten sich gerne privat weiterbilden, die anderen benötigen mehr Know-how für ihre berufliche Laufbahn. Wieder andere wählen das Fernstudium, um einen Schulabschluss wie zum Beispiel das Abitur an einer Fernhochschule nachzuholen.

beast Beauty Academy Stuttgart

Kosmetikerin bei Haarentfernung

Die beast ist als wegweisende Bildungseinrichtung für Make Up Art & Beauty gegründet worden. Das Ziel der Beauty Academy ist es, den Trainees alle Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für eine erfolgreiche Karriere in der Beautybranche benötigen. Hierbei bieten sie Aus- und Weiterbildungen im Bereich »Visagist/in«, »Make Up Artist & Hairstylist« sowie »Beauty Expert« an.

Stöckachstraße 16 · 70190 Stuttgart

0711-528 518 55 · www.be-a-st.de

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Kosmetik Edith Lehmann



In nur einem Jahr können Schülerinnen im renommierten Hause Lehmann eine erstklassige Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin absolvieren. Darauf aufbauend werden Zusatzqualifikationen wie z.B. zur zertifizierten Visagistin für Fashion + Beauty Make-up angeboten. Praktikumsplätze, professionelle Workshops und unverbindliche Schnuppertage vervollständigen das umfangreiche Leistungsspektrum.

Marienstr. 32 · 70178 Stuttgart

Tel. 0711-617793 · www.kosmetikschule-lehmann.de

Stuttgarter Kosmetik­schule Brüggestrat

Die Kosmetikschule wurde 1973 von Brigitte Brügge­strat mit dem Ziel gegründet, interessierten Frauen eine intensive und fundierte Kosmetikausbildung zu bieten. 1981 wurde der Schule die staatliche Anerkennung erteilt. Somit wird eine professionelle Ausbildung möglich gemacht. Seit Oktober 2012 steht die Schule unter der Leitung von Diana Neumann und Kerstin Sykora.

Sängerstr. 5 · Tel. 0711-290601

www.stuttgarterkosmetikschule.de

Akademie im Klinikverbund Südwest



Wer sich für eine Ausbildung an der Schule für Gesundheitsberufe entscheidet, hat die Wahl zwischen den Ausbildungsberufen Gesundheits- und Krankenpflege (3 Jahre), Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (3 Jahre), Operations­tech­ni­sche/r Assistent/in (3 Jahre), Ge­sundheits- und Krankenpflege mit Profil Intensivpflege und IMC-Zertifikat (3,5 Jahre) sowie dem ausbildungsintegrierten Studiengang »Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege (B.A.)« (4 Jahre). Voraussetzung für die Aufnahme der Ausbildungen ist die Mittlere Reife – außer beim Studiengang.

Bunsenstr. 120 · 71032 Böblingen

Tel. 07031-668 226 98 · www.klinikverbund-suedwest.de

Bernd Blindow Schulen in Baden-Württemberg

Seit mehr als 40 Jahren bieten die Bernd-Blindow-Schulen bundesweit schulische Berufsausbildungen und Weiterbildungen in verschiedenen Berufsfeldern an. Im Bereich Gesundheit und Soziales umfasst das Angebot Ausbildungen in der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. In den naturwissenschaftlich-technischen Berufen können Abschlüsse in den Fachrichtungen Biologie, Chemie, Pharmazie, Umwelt und Informatik erworben werden. Darüber hinaus bieten die Bernd-Blindow-Schulen die Ausbildung in kreativen Berufen an, unter anderem mit den Ausbildungen Mode-Design und Grafik-Design.

Die Ausbildungen an der Schulgruppe Bernd-Blindow sind praxisnah gestaltet und von hohem fachlichen Anspruch. Voraussichtlich ab dem kommenden Wintersemester 2019/2020 können alle Physiotherapie-Schüler/-innen ausbildungsbegleitenden den 8-semesterigen Bachelor-Studiengang Physiotherapie (B.Sc.) i.V. absolvieren. Für alle drei genannten Angebote aus dem Gesundheitsbereich ist der Studiengang Medizinalfachberufe (B.A.) geeignet. Neben den Standorten in Baden-Württemberg, gibt es weitere Schulstandorte in Hannover, Hamburg, Berlin, Bonn, Leipzig, Bad-Sooden-Allendorf, Bückeburg und Schwentinental.

74072 Heilbronn · Allee 6 · Tel. 07131-6498490

76530 Baden-Baden · Laubstr. 24 · Tel. 07221-3994960

88046 Friedrichshafen · Allmannsweilerstr. 104 · 07541-50120

68167 Mannheim · Käfertalerstr. 190 · Tel. 0621-150473 0

73430 Aalen · Heinrich-Rieger-Str. 22/1 · 07361-5248860

www.blindow.de

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (bzG)

Fotostudio M42

Das Bildungszentrum Gesundheitsberufe Rems-Murr bietet die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, sowie zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Die Dauer dieser Ausbildungen beträgt drei Jahre. Aber auch ausbildungsintegrierte Studiengänge wie »Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften« oder »Angewandte Hebammenwissenschaft - Hebammenkunde (B.S.)«, können im Bildungszentrum absolviert werden. Dabei sind sowohl die Ausbildungen als auch die Studiengänge praxisnah und in kleineren Klassen arrangiert.

Linsenhalde 11 · 71364 Winnenden

Tel. 07195-906770 · www.bzg-rm.de

Fachschule für PhysioTherapie Im Bildungszentrum Bad Mergentheim

Reiner Pfisterer

Die Physiotherapieschule der Sanitas Tauberfranken gGmbH bietet in Bad Mergentheim Ausbildungsplätze für angehende Physiotherapeuten an. Nach einem einführenden theoretischen Unterricht beginnt der Einsatz in Krankenhäusern, Rehakliniken und Praxen. So erhalten die Auszubildenden ein breites praktisches Spektrum. Die Schülerinnen und Schüler schätzen bei Sanitas vor allem die gute Atmosphäre und persönliche Betreuung. Engagierte Dozenten, moderne, gut ausgestattete Unterrichtsräume auf mehr als 1000 qm und ein Fitnessraum mit modernsten Geräten sorgen für hervorragende Lernbedingungen.

Bad Mergentheim · Johann-Hammer-Str. 24

Tel. 07931-98700 · www.sanitas-tauberfranken.de

IB-GIS Medizinische Akademie Tübingen

Die IB Medizinische Akademie bietet ein breites und innovatives Spektrum an Ausbildung und Weiterbildung in den Berufen des Gesundheitswesens an– wie z.B dem Pflegeberufe, Gesundheitsfachberufen, oder ein ausbildungsbegleitendes Studium. In Tübingen findet man folgende Berufsfachschulen: Ergotherapie, Logopädie, Arbeitserziehung, Kinderpflege und Jugend- und Heimerziehung.

Bismarckstr. 92-96 · 07071-13440002

www.med-akademie.de

Kerschensteinerschule Stuttgart Bereich Gesundheit



Im Bereich Gesundheit bietet die Kerschensteinerschule eine zwei-jährige Ausbildung zum/zur Pharmazeutisch Technischen Assistent/-in (PTA) an. Durch Besuch von Zusatzunterricht kann die Fachhochschulreife erworben werden. Alternativ kann die Ausbildung auch in 3 Jahren am Technischen Gymnasium: Profil Angewandte Naturwissenschaften, als Doppelabschluss Abitur und PTA, absolviert werden. Im Orthopädiebereich bietet die Kerschensteinerschule die drei-jährige Ausbildung zum/zur Orthopädietechnikmechaniker/-in (inkl. Meisterschule) bzw. Orthopädieschuhmacher/-in an. Berufsbegleitend kann durch Besuch von Zusatzunterricht die Fachhochschulreife erworben werden.

Steiermärker Str. 72 · 0711-216-33400

www.kerschensteinerschule.de

Paracelsus Schule Stuttgart

Die Paracelsus Schule Stuttgart, ge­gründet im Jahr 1976, bietet Ausbildungen zum Heilpraktiker, Tier­heil­prak­tiker, Osteopath, Heilpraktiker für Psycho­therapie/Psych. Berater und Well­ness­trainer an. Darüber hinaus lässt sich unter den verschiedensten Fachausbildungen, Fortbildungen, Fach­vorträgen und Seminaren wählen, was am besten passt.

Calwer Str. 28 · 70173 Stuttgart

0711 6159191 · www.paracelsus.de

Schule für OTA Tübingen



Der Operationstechnische Assistent (OTA) ist verantwortlich für die umfassende Versorgung der ihm anvertrauten Patienten vor, während und nach einer Operation. Er arbeitet im Operationssaal und in den Funktionsdiensten wie z.B. Endoskopie, Ambulanz und Zentralsterilisation. Neben dem umfangreichen Fachwissen sind Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen in hohem Maße erforderlich.

Die für diesen anspruchsvollen Beruf erforderliche pflegerische, technische und organisatorische Kompetenz erlangen die OTA im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung.

Tübingen · Otfried-Müller-Str. 39/3

Tel. 07071 29-83018 · www.medizin.uni-tuebingen.de

Staatlich anerkannte Schule für Logopäden

Die Paracelsus Schule Stuttgart, ge­gründet im Jahr 1976, bietet Ausbildungen zum Heilpraktiker, Tier­heil­prak­tiker, Osteopath, Heilpraktiker für Psycho­therapie/Psych. Berater und Well­ness­trainer an. Darüber hinaus lässt sich unter den verschiedensten Fachausbildungen, Fortbildungen, Fach­vorträgen und Seminaren wählen, was am besten passt.

Hölderlinstr. 21 · 72074 Tübingen Tel. 07071 29-85110

www.medizin.uni-tuebingen.de

AKADEMIE FELLBACH

Die Akademie Fellbach gehört zum Kolping Bildungswerk Württemberg e. V. Die Bildungsangebote in der Akademie Fellbach umfassen u.a. das Berufskolleg Foto und Medien, Die zwei-jährige Ausbildung beginnt jeweils im September nach den Sommerferien. Aufnahmebedingung ist die Fachschulreife oder der Realschulabschluss. Weitere Schulen ergänzen das Angebot.

Baumschulenweg 2/1 · 70736 Fellbach

Tel. 0711 579810 · www.akademie-fellbach.de

Freie Kunstschule Stuttgart

1927 von Adolf Hölzel, dem Wegbereiter der Abstraktion, und dessen Schüler August Ludwig Schmitt gegründet, ist die Freie Kunstschule Stuttgart die älteste nichtstaatliche Akademie für Kunst und Design in Deutschland. Das Lehrkonzept der Bauhaus-Pädagogik garantiert bis zum heutigen Tage eine innovative Ausbildung der internationalen Studentenschaft durch 16 Dozenten.

Bottroper Str. 42 · Tel. 0711-3416990

www.freie-kunstschule.de

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Die Ausbildung zur/zum staatlich geprüften Designer/in, Schmuck und Gerät bereitet auf eine berufliche Tätigkeit vor. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt im kreativ/gestalterischen und handwerklichen Bereich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in gestalterische Abläufe, um ihren Schmuck selbstständig zu entwickeln und diesen zu realisieren.

Heidenheimer Str. 1 · 07171-804-6100

www.gs-gd.de/schmuckdesign

John Cranko Schule

Die Ausbildungszeit an der Staat­lichen Ballettakademie / Berufsfach­schule der John Cranko Schule beträgt zwei Jahre. Voraus­setzungen sind ein hoher Standard in klassischer Technik und der Ab­schluss einer allgemeinbildenden­ Schule. Nach bestandener Abschlus­s­prüfung verlassen die Schüler die Ballettakademie als staatlich geprüfte klassische Tänzer.

Werastraße. 27 · 70182 Stuttgart

Tel. 0711-28539-0 · www.john-cranko-schule.de

Kerschensteiner Schule Berufskolleg - Mode und Design

An der Kerschensteinerschule Stuttgart können im Bereich Mode und Design verschiedene Ausbildungsgänge besucht werden. Am Berufskolleg absolviert man eine dreijährige Ausbildung an der Kerschensteinerschule. Neben dem Abschluss als staatlich geprüfte/-r Designer/-in (Mode) können Schüler die Gesellenprüfung zur/zum Maßschneider/-in ablegen und die Fachhochschulreife erlangen. Im Rahmen des dualen Systems gibt es im Bekleidungshandwerk und in der Bekleidungsindustrie folgende Ausbildungsberufe: Maßschneider/in, Modenäher/in, Modeschneider/in, Modist/in, Änderungsschneider/in, Textilreiniger/-in. Bei den verschiedenen Ausbildungsgängen haben die Schüler auch die Möglichkeit, sich im Anschluss an der Meisterschule für das Maßschneiderhandwerk zu bewerben und dort die einjährige Weiterbildung zu absolvieren. Textilreiniger können die Meisterschule in Maintal-Bischofsheim besuchen.

Steiermärker Str. 72 · 70469 Stuttgart

Tel. 0711 216-33400 · www.kerschensteinerschule.de

Lazi Akademie

Medienbegeisterte junge Menschen haben an der Esslinger Lazi Akademie die Wahl zwischen drei staatlich anerkannten Ausbildungsgängen: staatlich anerkannter Mediendesigner/in – Film & Audiovision, staatlich anerkannter Fotodesigner/in und staatlich anerkannter Mediendesigner/in – Digital und Print. Nach Abschluss besteht die Option, in einem weiteren Jahr an der Partner-Universität in England den Master of Arts zu erwerben. Die idyllisch am Wald gelegene Akademie hoch über Esslingen bietet eine angenehme Lernatmosphäre für rund 100 Studierende an. Interdisziplinarität, Praxisbezug, Kreativitätsschulung und fachliches Know-how gehören zur Ausbildungsidee. Die Voraussetzung für die Aufnahme ist Abitur oder mittlere Reife, eine Online-Bewerbung, ein Vorstellungsgespräch sowie das Bearbeiten einer Kreativaufgabe – eine Bewerbungsmappe und fachliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre.

Schlösslesweg 48 · 73732 Esslingen

Tel. 0711-9378380 · www.lazi-akademie.de

Modeschule Metzingen

Max-Eyth-Str. 5 · 72555 Metzingen

Tel. 07123 96550 · www.gewerbeschule-metzingen.de

Modeschule Brigitte Kehrer

HANS G. lANG

Die Modeschule Kehrer verknüpft die Welt der Kreativität mit den Anforderungen der Industrie und bietet damit das perfekte Sprungbrett für die Kreativbranche. Die Ausbildung zum/r staatlich anerkannte/n Modedesigner/in ist kombinierbar mit dem Gesellenbrief im Maßschneiderhandwerk, aber auch der B.A. Fashion Management, sowie die Ausbildung zum/r Grafik- und Kommunikationsdesigner sind möglich. Die professionellen Ausbildungskonzepte orientieren sich an den Anforderungen aus nationaler als auch internationaler Mode- und Designindustrie.

Paulinenstr. 10A · 70178 Stuttgart · Tel. 0711-2369648

Q7, 21 · 68161 Mannheim · Tel. 0621-8283605

www.modeschulen-kehrer.de

Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim

Die Albert-Schweitzer-Schule vereint unter ihrem Dach berufliche Schularten aus dem Bereich Hauswirtschaft, Pflege und Erziehung. In der Sekundarstufe II bietet die ASS das Berufskolleg Pflege (Fachhochschulreife) und das Sozial- und gesundheitswissenschaftliche Gymnasium (Abitur) an. Dazu kommen Berufsausbildungen als Altenpfleger/-in und als Erzieher/-in.

Alte Daisbacher Straße 7 a · 74889 Sinsheim

Tel. 07261-946-300 · www.ass-sinsheim.de

AWO Berufsfachschule für Altenpflege

Im Beruf des Altenpflegers, in der AWO Berufsfachschule Sindelfingens, wird auf die Gesamtsituation des ganzen Menschen - Körper, Geist und Seele, wertgelegt.

Die Dauer der Altenpflegeausbildung beträgt drei Jahre, die der Altenpflegehilfeausbildung hingegen nur ein Jahr. Beide Ausbildungen gliedern sich in einen größeren praktischen und einen kleineren theoretischen in der Schule. Anschließend winken verschiedenste Arbeitsbereiche, egal ob in Seniorenzentren, Begegnungsstätten oder Beratungsstellen.

Tilsiter Str. 8 · 71065 Sindelfingen

Tel. 07031-681300 · www.awo-wuerttemberg.net

Diakonisches Institut für Soziale Berufe Reutlingen

Schwerpunkt des Reutlinger Instituts sind Ausbildungen im Bereich Altenpflege, Heilerziehungspflege, Fort- und Weiterbildungen für Fachkräfte sozialer Einrichtungen. Ausbildungen für AltenpflegerInnen gibt es darüber hinaus an den Standorten Calw, Dornstadt, Esslingen, Friedrichshafen, Göppingen, Heilbronn, Lorch, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Stuttgart, Tübingen. Mit 2200 Ausbildungsplätzen an 15 Standorten und seinem Hauptsitz in Dornstadt (bei Ulm) gehört das Diakonische Institut zu einem der größten Bildungsanbieter in Baden-Württemberg. Die Ausbildungsangebote umfassen Schulen für Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Heilerziehungspflege, Altenpflege, Arbeitserziehung, Jugend- und Heimerziehung und Heilpädagogik. Außerdem bietet das Diakonische Institut an verschiedenen Standorten Fort- und Weiterbildungsangebote sowie in verschiedenen Berufen Bachelorabschlusse an.

Federnseestr. 4 · 72764 Reutlingen

Tel. 07121-5148930 · www.diakonisches-institut.de

Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim

Die Eugen-Grimminger-Schule ist eine berufliche Schule mit den Profilen Ernährung und Hauswirtschaft, Gesundheit und Pflege, Landwirtschaft, Sozialpädagogik (Ausbildung im Beruf Erzieher/-in sowie Kinderpfleger/-in) und dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profilfach Pädagogik/Psychologie.

In den Kistenwiesen 6 · 74564 Crailsheim

Tel. 07951-960-30 · www.eugen-grimminger-schule.de

Evang. Fachschule für Sozialpädagogik Herbrechtingen

Hier werden Erzieher*innen mit staatlicher Anerkennung ausgebildet. Folgende Ausbildungswege werden angeboten: das Berufskolleg für Sozialpädagogik, die Klassische Ausbildung, die praxisintegrierte Ausbildung mit Vergütung und die Teilzeit-Ausbildung mit flexiblerem Ausbildungsplan. Darüber hinaus kann ein integrierter Bachelor-Studiengang begonnen werden.

Eselsburger Straße 6 · 07324-96280

www.fachschule-herbrechtingen.de

Evang. Fachschule für Sozialpädagogik

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen bildet staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher aus – ein vielseitiges Berufsfeld mit besten Zukunftschancen. Die Schwerpunkte sind Religionspädagogik und musisch-ästhetische Bildung mit den Wahlpflichtbereichen U3-, Schulkind- und Heilpädagogik. Bereits während der Ausbildung sind zusätzliche Optionen für die spätere Karriere möglich: Erwerb der Fachhochschulreife, Zertifikate in Inklusionspädagogik, Sportmentorat, Ernährungslehre, Musikmentorat oder Tagespflege. Auch kann die Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss »Frühe Bildung und Erziehung« gewählt oder für ein späteres Studium eine Verkürzung der Studienzeit erarbeitet werden. Die Ausbildung startet im September. Als Zugangsvoraussetzung fürs Berufskolleg benötigen Interessenten die Mittlere Reife oder einen gleichwertigen Abschluss. Abiturienten benötigen ein sechswöchiges Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung.

Reutlingen · An der Kreuzeiche 19

07121-203863 · www.fachschule-reutlingen.de

Evang. Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall

Diese Fachschule bietet unterschiedliche Wege zum Traumberuf Erzieher an: Neben der klassischen Ausbildung mit ihren vielfältigen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten kann man den Erzieherberuf auch in Teilzeit oder als praxisintegrierte Ausbildung (PiA) absolvieren. Bereits während der Ausbildung kann auf Wunsch die Fachhochschulreife erworben, die Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss gewählt oder für ein späteres Studium eine Verkürzung der Studienzeit erarbeitet werden. Das Teilzeit-Modell ermöglicht einen direkten Einstieg für Personen, die Erfahrungen im sozialpädagogischen Bereich mitbringen. Die angegliederte Evangelische Fachschule für Organisation und Führung qualifiziert Fachkräfte für Leitungs- und Managementaufgaben. Die staatlich anerkannte Fachwirt-Fortbildung richtet sich speziell an Fachkräfte aus dem Erziehungsbereich, der Altenpflege, der Behindertenhilfe und der Krankenpflege.

Komberger Weg 53 · 0791-93060 0

www.fachschule-hall.de

Evang. Fachschule für Sozialpädagogik Stutt­gart

Die Ausbildung an der Fachschule befähigt zu selbständigem und verantwortungsvollem Handeln als Fach­kraft in sozialpädagogischen Einrich­tungen. Neben dem Unterricht umfasst die Fach­schulausbildung zwei mehrwöchige Praktika bei Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern.

Kauffmannstraße 40 · 0711-697620

www.fachschule-stuttgart.de

Johannes-Diakonie - Fachschule für Sozialwesen­

Die Fachschule für Sozialwesen und die Berufsfachschule für Heilerziehungsassistenz sind Teil der Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie in Mosbach. Heilerziehungspfleger und -pflegerinnen erwerben an der Fachschule Kompetenzen zur fachlichen Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf in den unterschiedlichsten Lebensweltbereichen. Fachkräfte der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) können sich an der Fachschule zur »geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen« (gFAB) fortbilden. Über eine Mentorenqualifikation erreichen Fachkräfte im Bereich der Pflege oder der Sozialpädagogik die Befähigung, Fachschüler und -schülerinnen in allen Fragen zur Ausbildung zu begleiten und zu unterstützen. Pflegefachkräfte erhalten durch die sozialpädagogische Zusatzqualifikation die Anerkennung als Fachkraft in der Eingliederungshilfe.

Schwimmbadweg 2 · 74924 Neckar­bischofsheim

07263 60557-12 · www.fachschule-neckarbischofsheim.de

Katholische Fachschulen für Sozialpädagogik und Heilpädagogik St. Martin Neckarsulm

Die Abschlüsse an den Schulen sind »Staatlich anerkannter Erzieher (m/w)« sowie »Staatlich anerkannter Heilpädagoge (m/w/d). In der Sozialpädagogik soll die Ausbildung dazu befähigen, Erziehungs- und Bildungsaufgaben bei Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern, zu beraten und zu begleiten. Die Absolventen arbeiten später in Einrichtungen in öffentlicher oder freier Trägerschaft, wie zum Beispiel in Einrichtungen der Früh- und Elementarpädagogik (Kindergarten/Tagesstätte), Hilfen zur Erziehung (Jule/Kinderdörfer/Heime), Freizeitpädagogik (Abenteuerspielplätze/Jugendhäuser), Gesundheitsfürsorge (Kinderheime/ -kurkliniken / -krankenhäuser), Sonderpädagogik (Heime für Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung/Sonderschulen/Internate). Die Heilpädagogik wird heute als Theorie und Praxis der Erziehung von Kindern verstanden, bei denen angesichts von erschwerenden Bedingungen die landläufig übliche Erziehung nicht mehr ausreicht. Solche erschwerenden Bedingungen können seelische, körperliche, geistige, sensorische und soziale Beeinträchtigungen oder Behinderungen sein. Heilpädagogen/innen arbeiten unter anderem in folgenden Einrichtungen: Heilpädagogisch orientierte Kinderheime und Kindertagesstätten, Sonderpädagogische Einrichtungen, Therapeutische Tagesgruppen, Frühförderstellen, gruppenergänzend in Kinderheimen bzw. Kinderzentren.

Friedrichstr. 25 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132-999 57-0 · www.schulenfuersozialeberufe.de

Ludwig-Schlaich-Akademie Waiblingen

Via Studios

Die Ludwig Schlaich Akademie ist eine zertifizierte Bildungseinrichtung, bahnhofsnah in Waiblingen. Sie bietet zahlreiche Fort- und Weiterbildungen und berufsbegleitende Studiengänge an sowie eine fundierte Ausbildung in Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz, Pflege, Altenpflegehilfe, Sozialpädagogik, Jugend- und Heimerziehung, Arbeitserziehung und Heilpädagogik.

Devizesstr. 9 · 71332 Waiblingen

Tel. 07151-9531-4648 · www.LSAK.de

Schulzentrum Silberburg

Das Schul- und Kompetenzzentrum in Silberburg steht für die Ausbildung und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften für den Elementarbereich. Hier kann man sich zur/zum Erzieher/in ausbilden lassen, den Fachwirt für Organisation und Führung erwerben oder etwa ein Bachelor-Studium zum B.A. für Sozialpädagogik und Management absolvieren.

Silberburgstr. 23 · 70176 Stuttgart

Tel. 0711-227550 · www.schulzentrum-silberburg.de

USS | Fachschulen in Heilbronn und Ludwigsburg

Die USS Fachschulen bieten eine professionelle Schulausbildung schulgeldfrei und in familiärem Klima an. Die Berufsakademie ermöglicht Schülern, im Rahmen der einjährigen Ausbildungsvorbereitung, dual den Hauptschulabschluss oder durch die zweijährige Berufsfachschule die Mittlere Reife (Fachschulreife) zu absolvieren. An der Pflegeakademie werden Schüler/innen (m/w/d) in einem Jahr zum/zur staatlich anerkannten Altenpflegehelfer/in (m/w/d) oder in drei Jahren zum/zur staatlich anerkannten Pflegefachmann/-frau ausgebildet. Das nötige Know-How wird in der Schule erworben, die Praxisphasen finden in den kooperierenden Einrichtungen in verschiedenen Pflegebereichen statt. Wer gerne mit Kindern arbeitet, der kann an der Sozialakademie die Ausbildung zum/zur Erzieher/in (m/w/d) absolvieren mit anschließendem Berufspraktikum.

Etzelstraße 34 · 74076 Heilbronn · Tel. 07131-15533-13

Eglosheimer Str. 41 · 71636 Ludwigsburg · Tel. 07141-9910612

www.uss-schulen.de

Wilhelmshilfe Göppingen

Die gemeinnützige Einrichtung des Diakonischen Werks Württemberg ist der größte Träger der Altenhilfe im Landkreis Göppingen. Die Wilhelmshilfe bildet im Haus zur Pflegefachfrau/Pflegefachmannaus. Voraussetzung ist neben Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im Umgang mit älteren Menschen ein Real­schul- bzw. gleichwertiger Abschluss.

Hohenstaufenstr. 4 · 73033 Göppingen

Tel. 07161-67261011 · www.wilhelmshilfe.com

Bautechnikerschule Schwäbisch Hall

Die Fachschule für Bautechnik an der Gewerblichen Berufsschule Schwäbisch Hall führt ausgebildete Baufachkräfte in einer zwei-jährigen Ausbildung zum beruflichen Aufstieg und qualifiziert für Aufgaben im mittleren Management der Baubranche. Der Bautechniker soll während der Ausbildung befähigt werden, fachlich kompetent, methodisch und selbständig Aufgaben bewältigen zu können.

Max-Eyth-Str. 9 · Tel. 0791-955110

www.bautechnikerschule.de

Berufliches Aus­bil­dungszentrum (BAZ) Esslingen

Das Berufliche Ausbildungszentrum (BAZ) Esslingen ist eine Einrichtung zur Berufsvorbereitung, Ausbildung und Qualifizierung mit eigener Berufsschule. Die enge Zusammenarbeit mit Firmen vor Ort garantiert eine qualitativ hochwertige und praxisnahe Ausbildung. Mit innovativen Ideen und Angeboten begegnet das BAZ Esslingen dem Fachkräftemangel.

Urbanstr. 28 · 73728 Esslingen

Tel. 0711-9318540 · www.baz-esslingen.com

Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen

Neben einer Berufsschule, einem Beruflichen Gymnasium sowie Berufskolleg beheimatet das Berufliche Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen auch zwei Berufsfachschulen. Zum Ausbildungsangebot der Berufsfachschule zählt eine einjährige Ausbildung mit den Fachrichtungen Metalltechnik und Elektrotechnik auch eine zweijährige mit denselben Fachrichtungen plus Wirtschaft.

Fischerpfad 10-12 · Tel. 07142-9650

www.bsz-bietigheim.de

Carl-Bosch-Schule Heidelberg

Die Carl-Bosch-Schule ist eine berufsbildende Schule der gewerblich-technischen Richtung und bietet verschiedene Schularten an. Zurzeit werden an ihr etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler von circa 80 Lehrkräften unterrichtet. Zu den Bildungsangeboten gehören die Berufsschulen für Elektro-, Fahrzeug- und Metalltechnik sowie für Gesundheit (Orthopädietechnik). Die Berufsfachschule Elektrotechnik gibt es in der zweijährigen Ausbildungsvariante, außerdem gibt es eine einjährige Berufsfachschule für Fahrzeugtechnik. Im Technischen Berufskolleg kann zwischen den Schwerpunkten Computerunterstützte Fertigung und Kommunikation und Gestaltung gewählt werden. Zur Carl-Bosch-Schule gehören weiterhin ein drei- und ein sechsjähriges Technisches Gymnasium. In dem die Fachrichtungen Informationstechnik, Technik und Management, sowie Umwelttechnik gelehrt werden. In der Fachschule für Technik werden die Schwerpunkte Elektro- und Medizintechnik angeboten.

Maria-Probst-Str. 80 · 69123 Heidelberg

Tel. 6221-52868-500 · www.cbs-heidelberg.de

Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen

Die Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen ist eine gewerbliche Schule mit vielen verschiedenen Schularten. Die einjährige Berufsfachschule bietet Ausbildungen in den Bereichen Bau, Farbe, KFZ, Metall sowie Sanitär, Heizung und Klima (SHK). Die zweijährige Berufsfachschule beinhaltet die Gebiete Elektro und Metall. Ebenso gibt es ein duales Berufskolleg für die Fächer Metalltechnik und Kfz-Technik, es dauert jeweils drei Jahre.

Zu der Claude-Dornier-Schule gehört ein Technisches Gymnasium, das die Profile Mechatronik, Informationstechnik, Technik und Management sowie Gestaltungs- und Medientechnik anbietet. Ebenso gehören eine Fachschule für Maschinentechnik und die Angebote des Berufseinstiegsjahres (BEJ) zur Einrichtung. Berufsvorbereitende Maßnahmen stehen ebenso zur Verfügung, zum Beispiel das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf. Neben dem Lernen bietet die Claude-Dornier-Schule viele sportliche Aktivitäten, vom Snowboardfahren über Volleyball bis hin zum Rudern an.

Steinbeisstr. 26 · Tel. 07541-7003-330

www.cds-fn.de

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Reutlingen

Der Schwerpunkt der Schule liegt in der Ausbildung von Schülern im Bereich der Metall- und Elektroberufe, Fahrzeugtechnik sowie bei IT-Berufen. Ein Technisches Gymnasium, Berufsfachschulen, Berufskollegs, die Möglichkeiten für berufliche Weiterbildungen und eine Kooperation mit der Hochschule Reutlingen ermöglichen hier eine qualifizierte Ausbildung.

Karlstr. 40 · 72764 Reutlingen

Tel. 07121-485111 · www.steinbeisschule-reutlingen.de

Friedrich-Ebert-Schule Esslingen

Industriemechaniker arbeiten in Produktion und Instandhaltung und haben Kenntnisse und Fertigkeiten in den gängigen Fertigungsverfahren. Industriemechaniker sind in der Lage, Bauteile aus Stahl und Kunststoffen durch spanende und spanlose Fertigungsverfahren herzustellen. Die zweijährige gewerblich-technische Berufsfachschule Fachrichtung Metall bzw. Fachrichtung Elektrotechnik baut auf dem erfolgreichen Abschluss der Hauptschule (mit Fremdsprache) auf.

Naturwissenschaftlich-technisch interessierte und entsprechend begabte junge Menschen werden in zwei Jahren Vollzeitunterricht zur Prüfung der Fachschulreife geführt.

Steinbeisstr. 17 · 73730 Esslingen

Tel. 0711-3607100 · www.fes-es.de

Gewerbliche Schule Bad Mergentheim

Die Schule bietet verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in den Berufsfeldern Elektro-, Fertigungs-, Kraftfahrzeug- und Metalltechnik, Gesundheit sowie in Körperpflege und Nahrung. Es gibt u.a. ein Technisches Gymnasium, eine Fachschule für Elektrotechnik und eine Meisterschule für Metalltechnik.

Seegartenstr. 16 · Tel. 07931-482610

www.gsmgh.de

Gewerbliche Schule Künzelsau

CiTiPiX

Die Gewerbliche Schule Künzelsau führt in der Oberstufe folgende Bildungsgänge: Technisches Gymnasium, Profil Technik und Management (allgemeine bzw- fachgebundene Hochschulreife), gewerblich technisches Berufskolleg zum Erwerb der Fachhoschulreife sowie die einjährigen Technischen Berufskollegs I und II. Die zweijährigen Berufsfachschulen mit den Profilen Metalltechnik und MINTec schließen mit dem mittleren Bildungsabschluss (Realschulabschluss) ab. Naturwissenschaftlich sowie technisch interessierte Schülerinnen und Süler haben damit zusätzlich die berufliche Grundbildung eines anerkannten Ausbildungsberufes erworben.

Am Gaisberg 11 · 74653 Künzelsau

07940-98364-0 · www.gwkuen.de

Gewerbliche Schule Öhringen

Das Technische Gymnasium der Gewerblichen Schule in Öhringen führt in drei Jahren zur Allgemeinen Hochschulreife. Es kann zwischen den Profilen Mechatronik, Informationstechnik und Umwelttechnik gewählt werden. Einjährige Berufsfachschulen in den Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik, KFZ-Technik und Körperpflege runden das Angebot ab.

Sudetenstraße 4 · 74613 Öhringen

Tel. 07941-9290-0 · www.gsoe.de

Gewerbliche Schule Mosbach

Auszubildende können hier die Berufsschule in den Bereichen Fahrzeug-, Metall-, Farb-, Elektro- und Bautechnik sowie Raumgestaltung für ihre Ausbildung wählen. Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) bietet berufliche Orientierung und Berufsfindung. Wer einen Hauptschulabschluss erwerben oder ihn verbessern möchte, kann dies durch eine erfolgreiche Teilnahme an einer Abschlussprüfung tun. Die zweijährige Berufsfachschule wird für die Fächer Elektro- oder Metalltechnik angeboten und eröffnet technisch Interessierten den Weg zur Fachschulreife in Verbindung mit einer beruflichen Grundbildung in Elektrotechnik und Metalltechnik. Verschiedene Berufskollegs, eine Meisterschule, die einjährige Berufsfachschule, eine Technikerschule und ein Technisches Gymnasium, das die drei Profile Mechatronik, Informationstechnik und Gestaltungs- und Medientechnik anbietet, gehören ebenfalls dazu.

Schillerstr. 4 · 74821 Mosbach

Tel. 06261-8908-0 · www.gewerbeschule-mosbach.de

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Diese Fachschule hat viele Ausbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel eine Fachschule für Galvanotechnik und eine Fachschule für Leiterplattentechnik, die beide dem Gebiet Oberflächentechnik zugeordnet sind. Weitere Gebiete an der Schule sind Edelmetall, Elektro-, Fahrzeug-, oder Metalltechnik, Körperpflege, Nahrung sowie Schmuck und Gerät.

Heidenheimer Str. 1 · Tel. 07171-804-6100

www.gs-gd.de

Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall

Hier wird in den Berufsfeldern Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Fachinformatik, Mechatronik, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung und Holztechnik Unterricht erteilt. Weitere Schularten sind das Technische Gymnasium mit Mechatronik und Informationstechnik, die Meisterschule für Schreiner und die Technikerschule.

Max-Eyth-Straße 9 · Tel. 0791-9551-111

www.gbs-sha.de

Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim

Hier werden die Berufsfelder Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Bautechnik, Holztechnik sowie Farb­technik angeboten. Als Vollzeitschulen können an der Gewerblichen Schule TBB unter anderem das Vorqualifizie­rungsjahr Arbeit/Beruf, das Berufseinstiegs­jahr, die zweijährige Berufsfachschule und die Technikerschule besucht werden.

Wolfstalflurstraße 9 · Tel. 09341-9259-0

www.gstbb.de

Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sindelfingen

Die Fachschule für Technik bietet Weiterbildung nach der dualen Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker mit Fachhochschulreife in den Fachrichtungen Elektrotechnik und Automatisierungstechnik/Mecha­tronik an. Abiturienten der Gottlieb-Daimler-Schule 2 erwerben einen staatlich anerkannten Abschluss zum Informatiker, der mit bis zu vier Semestern an Hochschulen anerkannt wird.

Böblinger Str. 73 · 71065 Sindelfingen

Tel. 07031-61170 · www.gds2.de

Grafenbergschule Schorndorf

Die technische Schule des Rems-Murr-Kreises bietet u.a. eine zweijährige Berufsfachschule mit gewerblich-technischem Schwerpunkt. Bil­dungsziel ist das Erlangen der Fach­schulreife verbunden mit einer Grundausbildung im Berufsfeld Elektrotechnik oder Metalltechnik. Damit hat man Zugang zu Berufen, für die ein mittlerer Bildungsabschluss erwünscht ist.

Grabenstraße 20 · 73614 Schorndorf

Tel. 07181–604300 · www.gsso.de

Fachschule für Wirschaft an der Theodor-Heuss-Schule

Die Reutlinger Fachschule für Wirtschaft bietet in einem zweijährigen Kurs in Vollzeitform den Erwerb der »Staatlich geprüften Betriebswirtin« bzw. des »Staatlich geprüften Betriebswirts« an. Diese Form der Weiterbildung in Vollzeitform befähigt die Absolventen leitende Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung wahrzunehmen. Die Vermittlung kaufmännischer Qualifikationen und profilbezogener Kenntnisse in Außenwirtschaft, Marketing sowie Personalmanagement und Controlling bilden den Schwerpunkt der Weiterbildung. Darüber hinaus wird die Allgemeinbildung gefördert und die Fachhochschulreife erworben. Seit 2013 ist der Abschluss an der Fachschule für Wirtschaft nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen auf der Niveaustufe 6 – Bachelorniveau – eingeordnet. Aufnahmevoraussetzungen sind neben der Mittlere Reife, eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und eine Berufstätigkeit von mindestens einem Jahr.

Schulstr. 35 · 72764 Reutlingen

07121-485311 · www.ths-reutlingen.de

Walther-Groz-Schule Albstadt

Die Fachschule für Wirtschaft bietet motivierten kaufmännischen Nachwuchskräften die Möglichkeit, ihre betriebswirtschaftlichen Kompetenzen so weit zu vervollständigen und zu vertiefen, dass sie in der Lage sind, eine leitende Tätigkeit in Wirtschaft und Verwaltung selbständig und verantwortungsvoll wahrzunehmen. Aufbauend auf einer branchenspezifischen Berufsausbildung und praktischer Berufserfahrung werden allgemeine und berufsfachliche Fähigkeiten vertieft und erweitert. Den Schwerpunkt der Ausbildung bildet die Vermittlung kaufmännischer Basisqualifikationen und profilbezogener Kenntnisse. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fachschule wird der Titel Staatlich geprüfte(r) Betriebswirt(in) und gleichzeitig die Fachhochschulreife erworben. Ferner wird diese Weiterbildung berufsbegleitend in Teilzeitform angeboten, sodass Beruf und Weiterbildung weiterhin paralell verlaufen können.

Johannesstr. 4 · 72458 Albstadt

Tel. 07431 121-144 · www.wgs-albstadt.de