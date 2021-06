HFH-Fernstudium zum Hochschulabschluss: Studieren von Zuhause

Im Fernstudium stehen Freiheit und Flexibilität im Vordergrund. Hier können Studierende in der Regel selbst entscheiden, wann, wie und wo sie studieren möchten. Das kommt besonders denjenigen entgegen, die parallel zur Ausbildung, Berufstätigkeit oder familiären Verpflichtung einen akademischen Abschluss erreichen möchten. Und wer einschlägige Berufserfahrung mitbringt, kann sogar ohne Abitur zum Bachelorstudium zugelassen werden. An der HFH funktioniert das Studium auf Basis von Studienbriefen, die den gesamten Lernstoff abbilden. Unterstützung gibt es durch Online-Seminare und eine digitale Lernplattform. An der HFH Stuttgart können viele maßgeschneiderte Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Soziales, Technik, Wirtschaft und Recht belegt werden. Für stark nachgefragte Studiengänge bietet die HFH attraktive Angebote. So können die Bachelorstudiengänge Psychologie und Wirtschaftspsychologie ohne NC absolviert und im Anschluss um ein entsprechendes Masterstudium erweitert werden. Auch BWL und Wirtschaftsingenieurwesen werden sowohl mit Bachelor- als auch mit Masterabschluss angeboten. Diverse weitere Studiengänge, wie zum Beispiel Soziale Arbeit, runden das Portfolio der HFH ab. Alle Studiengänge starten jeweils im Januar und Juli, die Bachelorstudiengänge zusätzlich im April und Oktober.

HFH Stuttgart

Nordbahnhofstraße 147 · 70191 Stuttgart

Tel. 0711 -67235991 · www.hfh-stuttgart.de