Hochschule Heilbronn Campus Schwäbisch Hall: CampusNight am 22. Juni

Studieninteressierte aufgepasst, endlich ­findet wieder eine CampusNight am ­Hochschulstandort Schwäbisch Hall statt! Hier taucht man ein in eine Welt voller ­Möglichkeiten, Innovationen und Inspiration.

Diese einzigartige Veranstaltung bietet die perfekte Gelegenheit, den Campus zu erkunden, die erstklassigen Bildungsangebote kennenzulernen und sich von der Energie der dynamischen Gemeinschaft mitreißen zu lassen. Während der CampusNight gibt es viele spannende Gelegenheiten: Bei den Campus Touren führen engagierte Studierende durch die moderne Einrichtung und die fortschrittlichen Räume: Rechenzentrum, Bibliotheken und Hörsäle sind speziell darauf ausgerichtet, eine optimale Lernumgebung zu bieten. Auf der Dachterrasse kann man den Blick über Schwäbisch Hall schweifen lassen. Zudem kann man mehr über die vielfältigen Studienprogramme erfahren, die von renommierten Professorinnen und Professoren geleitet werden. Besucher*innen erleben praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Egal, ob man sich mit den Partnerhochschulen live austauschen will, an Probevorlesungen teilnimmt, Erfahrungsberichten lauscht oder sich über Praktika informieren möchte, die interaktiven Sessions bieten eine einzigartige Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und sich inspirieren zu lassen. Auch Networking ist möglich: Hier können wertvolle Kontakte zu anderen Studierenden, Dozierenden und dem Campus-Team geknüpft werden und sich über potenzielle Praktikums- und Auslandsmöglichkeiten auszutauschen und wertvolle Verbindungen für die berufliche Zukunft aufzubauen. Spaß, leckeres Essen und Getränke dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen: Man kann die Profs bei einem Pubquiz schlagen oder sich bei einem fruchtigen Drink mit den Studierenden austauschen. Das Team steht zur Verfügung, um sämtliche Fragen zu beantworten.

Hochschule HN – Campus Schwäbisch Hall

Ziegeleiweg 4 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-9463130 · www.hs-heilbronn.de