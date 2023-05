Julius-Maximilian-Universität Würzburg: Wissenschaft für alle

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg gehört zu den größten Universitäten ­Bayerns: 470 Professorinnen und Professoren bilden 27.000 Studierende für hochqualifizierte Berufe aus.

Von Ägyptologie bis Zahnmedizin reicht das Angebot an 250 Studiengängen. Zu den klassischen Studienfächern, wie Jura und Medizin, sind in jüngster Zeit viele innovative Angebote dazugekommen, wie etwa Digital Humanities, Luft- und Raumfahrtinformatik oder Informatik und Nachhaltigkeit.

Mit ihrer Spitzenforschung gehört die Uni Würzburg zu den besten der Welt, neueste Forschungsergebnisse fließen in die Lehre ein – besonders spannend ist auch der Austausch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen in Geistes- und Gesellschafts-, Natur- und Lebenswissenschaften. Das Studium bietet somit spannende Möglichkeiten, an den großen Themen der Zukunft, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Klimawandel oder Gesundheit selbst mitzuwirken und hochaktuelle Lehre mitzuerleben. Zudem bietet die Uni Würzburg Studiengänge an, die für das Lehramt an allen Schularten (außer Berufsschule) qualifizieren.

Damit der Start ins Studium gut gelingt, unterstützt die Uni Würzburg ihre »Erstis« mit zahlreichen Betreuungs- und Beratungsangeboten. Auch später stehen erfahrene Studierende ihren jüngeren Mitstudierenden mit Rat und Tat zur Seite. In vielen Einrichtungen der Uni können sich Studierende über ihr Studium hinaus weiterbilden und wichtige Qualifikationen für den späteren Beruf erwerben. Würzburg als junge und international geprägte Stadt bietet Studierenden ein buntes Kulturprogramm, ein tolles Freizeitangebot und ein abwechslungsreiches Nachtleben sowie - nicht zuletzt - eine gute Infrastruktur und moderate Lebenshaltungskosten.

