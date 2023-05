Kurz Entsorgung GmbH: Circular Economy entdecken

Bald können Berufseinsteiger den ersten wichtigen Punkt auf ihrer Bucket-List abhaken – das Abitur ist geschafft, jetzt beginnt das Abenteuer Zukunft. Ein starker Begleiter auf diesem Weg: die KURZ Gruppe, ein Verbund mittelständischer, inhabergeführter Unternehmen der Sparten Entsorgung und Recycling, Bauwesen, Energie und Immobilien. Mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in den Bereichen Ab­fallentsorgung und Recycling ermöglichen es der KURZ Gruppe, ein pra­xisnahes und zukunftsweisendes Bachelorstudium im Bereich BWL Technical Management – Wertstoffma­nagement und Recycling anzubieten. Das duale Studium dauert in der Regel 6 Semester, also 3 Jahre. An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Campus Heilbronn werden u.a. betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie technische Grundlagen vermittelt. In der Vertiefung Wertstoffmanagement und Recycling gewinnen die Studierenden einen detaillierten Einblick in die Recycling-, Aufbereitungs- und Anlagentechnik. Die Praxisphase findet in der Verwaltung der KURZ Gruppe in Lud­wigsburg sowie in den Betrieben Benningen, Schwai­gern und Heilbronn statt.

Kurz Entsorgung GmbH

Frau Ursula Donis · karriere@kurz-entsorgung.de

www.kurzgruppe.de/karriere