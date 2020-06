Robert Bosch GmbH: Praxisnah, individuell, flexibel

Mit StudyFlex hat die Ausbildung der Robert Bosch GmbH ein innovatives und komplett neuartiges Ausbildungsmodell geschaffen. Es ermöglicht den Auszubildenden neben der Fachinformatiker-Ausbildung ein für sich passendes IT-Fernstudium zu beginnen. Dabei gibt es keinen vorgegebenen Zeitplan, wann welches Modul bestanden sein muss. Die Auszubildenden können ihr eigenes Lerntempo bestimmen und eigenständig entscheiden, wann und wie sie ihr Studium abschließen möchten. Zudem werden alle Kosten der Fernhochschule während der Ausbildung ab Herbst 2020 übernommen. Das neue Ausbildungsmodell wird seit 2020 in Stuttgart-Feuerbach erprobt. Daniel Stoll, Ausbilder der Fachinformatiker, ist der Initiator dieses neuen Modells und beantwortet nachfolgend die drei wichtigsten Fragen.

Warum haben Sie StudyFlex entwickelt?

Mit StudyFlex haben wir ein innovatives Modell ge­schaf­fen, um Praxis und Theorie mit maximaler Flexibilität zu verbinden. Es stehen die individuellen Interessen unserer Auszubildenden im Vordergrund. Durch die Kooperation mit den Fernhochschulen besitzen wir ein breites Spektrum an Studiengängen und können noch gezielter unsere Talente fördern und auf diese eingehen. Neben der Ausbildung zum Fachinformatiker kön­nen sich unsere Auszubildenden in von ihnen ausgesuchten Studiengängen weiterentwickeln und ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Der Clou – es gibt keinen fixen Zeitplan, in welchem Tempo die Module abgeschlossen werden müssen. So können die Auszubildenden nach der Ausbildung ihr Studium fortsetzen und ihre gesammelten Credit Points mitnehmen.

Wie viele Credit Points müssen mindestens erreicht werden?

Die Auszubildenden sind angehalten, für sich das richtige Lerntempo zu finden und die Anzahl an bestandenen Modulen selbst zu bestimmen. Sollte das Studium nicht geschafft werden oder persönliche Gründe für einen Abbruch sprechen, geht die Ausbildung als Fachinformatiker einfach weiter. Nach der Ausbildung können die Azubis entscheiden, ob ihr Studium parallel zu einer Vollzeittätigkeit in einem Teilzeit- oder Freistellungsmodell weitergeführt werden soll. Natürlich kann man sich auch gegen das Studium entscheiden und als ausgebildeter Fachinformatiker in den Berufsalltag starten.

Welche Zielgruppe möchten Sie ansprechen?

Wir suchen Talente mit einer sehr hohen praxisbezogenen Affinität zur Informatik. Dies sind junge Menschen, welche sich privat viel mit Programmierung und dem Zusammenbau von Rechnern und Computersystemen befassen und sich auch abseits des Internets für den Computer interessieren.

