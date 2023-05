Studieren bei Weltmarktführern: DHBW Mosbach

Praxis, Praxis, Praxis steht im Mittelpunkt des Studiums an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach, denn die Hälfte des wirtschaftswissenschaftlichen oder technischen Bachelorstu­diums findet bei einem Partnerunternehmen statt, das über den gesamten Zeitraum ein Gehalt zahlt.

Wer an der DHBW Mosbach studiert, findet einerseits Ruhe für ein erfolgreiches Studium, andererseits viele Sport- und Freizeitangebote. Moderne Ausstattung und hervorragend eingerichtete Hightech-Labore schaffen ideale Rahmenbedingungen. Kurze Wege, eine familiäre Atmosphäre und Professoren, die ihre Studierenden persönlich kennen, erleichtern das Studium. Der Campus Mosbach mit etwa 3.600 Studierenden bietet Betriebswirtschaftslehre mit den Studienrichtungen Bank, Handel und Industrie sowie die Studiengänge Onlinemedien, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Unternehmensrechnung und Finanzen. In der Fakultät Technik reagieren die ­Fächer Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik, Holztechnik und Bauingenieurwesen auf das sich wandelnde Arbeitsgebiet des Ingenieurs der Zukunft. Im renovierten Renaissance-Schloss mitten in der historischen Altstadt von Bad Mergentheim studieren rund 550 junge Menschen in sieben Studienangeboten: Angewandte Informatik, BWL sowie Wirtschaftsingenieurwesen in unterschiedlichen Fachrichtungen. Das dreijährige Bachelorstudium an der DHBW punktet mit monatlichem Gehalt, einer Übernahmequote von über 80 Prozent sowie dem dualen Prinzip: Die Theorie an der Hochschule wechselt alle drei Monate mit der Praxis bei einem der mehr als 1.100 Dualen Partner aus Industrie, Handel, dem Bank- und Dienstleistungssektor. Wer sich vom Angebot persönlich überzeugen möchte, auf den wartet am 15. Juli am Campus der DHBW Mosbach der Tag des Dualen Studiums, an dem über 100 Duale Partnerunternehmen und die DHBW Mosbach ihr Studiengangangebot vorstellen und zu einem Bewerbungscoaching und einem Studienplatz-Speeddating einladen.

