Studierendenwerk Stuttgart: Studierende im Mittelpunkt

Den Alltag rund ums Studium leichter machen – das ist die Mission und der soziale Auftrag des Studierendenwerk Stuttgart. Für alle, die bald ein Studium beginnen und Fragen zum Wohnen, Leben oder zur Studienfinanzierung haben, ist das Studierendenwerk die richtige Anlaufstelle.

Mehr als 61.000 Studentinnen und Studenten an 15 Hochschulen in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und Horb können vom vielfältigen Leistungsangebot des Studierendenwerk Stuttgart profitieren: Ob hochschulnahe Wohnplätze, günstiges Essen in Mensen und Cafeterien, Kinderbetreuung, Studienfinanzierung mit Fokus auf das BAföG oder kostenfreie Beratung und Hilfe in schwierigen Situationen – das Team von rund 480 Beschäftigten unterstützt Studierende in allen Lebenslagen.

Auch für angehende Studierende haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein offenes Ohr. So lohnt es sich zum Beispiel rechtzeitig BAföG zu beantragen oder sich frühzeitig um einen Wohnplatz in Hochschulnähe zu kümmern. Denn die Wartelisten zu Semesterbeginn sind lang, oft müssen Bewerberinnen und Bewerber sechs bis acht Monate warten, bis ein Zimmer in einer studentischen Wohnanlage frei wird. Bewerben kann man sich bereits ohne Immatrikulationsbescheinigung über die Website des Studierendenwerks. Alle, die mehr erfahren möchten, können die Website besuchen oder sich persönlich beraten lassen, beispielsweise zum Thema Studienfinanzierung. Dafür kann man sich telefonisch bei der Beratung des Studierendenwerks melden oder über den regelmäßigen Online-Chat Kontakt zum BAföG-Team oder zur Sozialberatung aufnehmen. Alle Kontaktdaten und Sprechzeiten sowie Chat-Termine finden sich immer aktuell auf der Website des Studierendenwerks oder über Facebook und Instagram.

Studierendenwerk Stuttgart

Rosenbergstraße 18 · 70174 Stuttgart

www.studierendenwerk-stuttgart.de