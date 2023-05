Theo Förch Gmbh & Co. KG: Wie die Mutter auf die Schraube

Mit 3.500 Mitarbeitern und über 300.000 Kunden in mehr als 55 Ländern ist Förch eines der führenden Direktvertriebsunternehmen für Werkstattbedarf, Montage- und Befestigungsartikel. Auch für die Zukunft hat das Familienunternehmen mit Sitz in Neuenstadt bei Heilbronn so einiges auf Lager! Man kann als Bachelor (m/w/d) of Arts oder Science im Unternehmen durchstarten Innerhalb von 3 Jahren lernt man das Unternehmen ausführlich kennen. Neben der Unterstützung im Tagesgeschäft dürfen Berufsanfänger von Anfang an Verantwortung für Projekte und Sonderaufgaben übernehmen. Darüber hinaus fördert Förch sie mit Workshops, Feedback-Gesprächen und bei Interesse mit einem Auslandssemester in der eigenen Entwicklung. Vertriebs-Einsätze, Azubi-Projekte, Ausflüge, Veranstaltungen und das Patensystem sorgen dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Optimal ausgebildet warten spannende Karriereperspektiven in einem starken Team auf Berufsanfänger bei Förch.

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo-Förch-Str. 11-15 · 74196 Neuenstadt am Kocher

Tel. 07139-9515005 · www.foerch.de