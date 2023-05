TUM Campus Heilbronn: Der Campus für das digitale Zeitalter

Die Technische Universität München (TUM) auf dem Bildungscampus im Herzen ­Heilbronns stellt Studierenden und ­akademischen Beschäftigten erstklassige Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre zur Verfügung und bietet darüber ­hinaus einzigartige Rahmenbedingungen.

Die Lerngruppen sind klein und sämtliche Studienangebote finden in englischer Sprache statt. Schwerpunkte der Forschung und Lehre liegen auf dem Management des digitalen Wandels, Familienunternehmen und Informatik. Derzeit werden am TUM Campus Heilbronn zwei Bachelor- und zwei Master- Studiengänge in englischer Sprache angeboten. Der Studiengang Bachelor in Management & Technology befasst sich mit den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und deren Schnittstellen zum ingenieurswissenschaftlichen Bereich Digital Technologies. Die Absolvent:innen werden so bestmöglich auf eine Karriere in technologiegetriebenen Unternehmen vorbereitet. Der Bachelor of Information Engineering am TUM Campus Heilbronn vermittelt das Wissen und die Fähigkeiten, um IT-Systeme über den gesamten Lebenszyklus der Ressourceninformation zu entwerfen. Der Master in Management ermöglicht Bachelorabsolvent:innen mit ingenieur-, natur- und/oder lebenswissenschaftlichem Studium eine internationale Managementausbildung. Vermittelt werden vertiefende Kenntnisse in Management und Wirtschaftsrecht und im Besonderen werden Schwerpunktfächer in Digitaler Transformation und Family Business angeboten. Der Master in Management & Innovation richtet sich an Bachelorabsolvent:innen, die mindestens ein Jahr Berufserfahrung sammeln konnten, und qualifiziert diese in den Bereichen General Management, Innovation, Entrepreneurship und Technologie.

