WITTENSTEIN SE: Mit Ideen bewegen

Der Aufbau von Nachwuchskräften hat beim Familienunternehmen Wittenstein SE einen hohen Stellenwert – und auf dem Firmengelände in Igersheim-Harthausen ­­ein ­eigenes Gebäude ...

Die Wittenstein talent arena beherbergt auf 3.050 Quadratmetern Werkstätten und Schulungsräume für die Ausbildung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung und bietet dem unternehmerischen Nachwuchs viel Raum zur Entfaltung. In den hochwertig ausgestatteten Werkstätten vermitteln qualifizierte Ausbilder in Vollzeit umfassendes Know-how und Fertigkeiten in Konstruktion, Mechanik und Elektronik. Neben den Lernphasen in der Wittenstein talent arena bieten optionale Auslandspraktika bei Tochtergesellschaften den rund 180 Auszubildenden und Studierenden des Stammsitzes der Unternehmensgruppe Abwechslung und sind wichtige Bereicherungen zur Tätigkeit in den Fachbereichen.

Mit rund 2.800 Mitarbeitern steht die Wittenstein SE weltweit für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der cybertronischen Bewegung. Entwickelt, produziert und vertrieben werden hochpräzise Servoantriebe und Linearsysteme, Servosysteme und -motoren sowie cybertronische Antriebssysteme, u. a. für den Maschinen- und Anlagenbau, die Luft- und Raumfahrt oder die Öl- und Gas-Exploration. Nanotechnologie und Softwarekomponenten ergänzen das Portfolio. Die Wittenstein gruppe ist an 25 Standorten und in mehr als 45 Ländern in allen wichtigen Technologie- und Absatzmärkten vertreten.

Informationen über die Vielzahl an Ausbildungs- und Studienangeboten finden sich unter www.wittenstein-jobs.de.

