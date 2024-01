Du & Ich Tübingen

Damit die Hochzeit rundum ein unvergesslich schönes Fest wird, gilt es vieles zu planen und zu bedenken. Etwa 50 Aussteller aus der Region präsentieren sich auf der Du & Ich Messe in Tübingen mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Tipps und Ideen rund um die Hochzeitplanung. Brautpaare können sich hier über alles von Brautmode und Trauringe über Floristik, Deko, Papeterie bis hin zu Locations, Catering und Hochzeitsplanung informieren. Wer Inspiration für den großen Tag sucht, ist hier richtig und kann sich ausführlich beraten lassen, oder einfach eintauchen in die zauberhafte Hochzeitswelt. Wie in jedem Jahr bietet auch die kommende Hochzeitsausstellung wieder genügend Raum und den passenden Rahmen zur Inspiration und Kommunikation

So. 14. Januar · Sparkassen Carré Tübingen, www.du-und-ich-tuebingen.de