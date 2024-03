AOK Heilbronn-Franken: Karriere beim Marktführer

Gesundheit hat Zukunft. Motivierte Schulabgänger mit Mittlerer Reife, Fachhochschulreife oder Abitur, die einen interessanten Ausbildungsplatz suchen, sind bei der AOK Heilbronn-Franken an der richtigen Adresse.

Wer bei der Gesundheitskasse beginnt, hat eine Entscheidung mit Perspektive getroffen: Mit rund 4,5 Millionen Versicherten und einem Marktanteil von über 45 Prozent ist die AOK Baden-Württemberg der unumstrittene Marktführer unter den Krankenversicherungen und »DIE Wachstumskasse« im Land. Dabei setzt die AOK auf talentierte, engagierte und zielstrebige junge Menschen. Eine starke Gemeinschaft schafft Sicherheit, auch für die Mitarbeiter und die, die es noch werden wollen. In Heilbronn-Franken sorgen rund 1.300 »AOK´ler« in 17 KundenCentern vor Ort dafür, dass die Versicherten rundum gut versorgt sind. Jedes Jahr beginnen ca. 20 Auszubildende ihre Karriere bei der AOK Heilbronn-Franken als Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing oder in der Berufsqualifizierung zum AOK Betriebswirt inkl. Bachelor Health Care Management. Um Erfolg zu haben sind Einsatzbereitschaft, Lernbereitschaft, Empathie und eine offene Persönlichkeit wichtig, »denn unsere Versicherten wollen bestmöglich betreut werden«, so Ausbildungsleiterin Kerstin Weidich.

»Die Sofa-Ausbildung ist ein Volltreffer. Vom ersten Tag an wurden wir in die Arbeitsabläufe einbezogen und tragen Verantwortung«, so die 20-jährige Auszubildende Sina Dell`Anna. Der 29-jährige Davide Andrade Sae-Lew ergänzt: »Wir sind in vielen Abteilungen eingesetzt und können die unterschiedlichsten Erfahrungen machen.« Er hat für sich »eine Vielzahl an Möglichkeiten« erkannt: »Denn die Chancen , dass ich nach erfolgreichem Abschluss übernommen werde, sind hervorragend. Dies bietet mir Sicherheit und Perspektiven.«

AOK Heilbronn-Franken

Allee 72 · 74072 Heilbronn

www.aok.de/karrierestart