Ausbildung zum Industriekaufmann bei Söhner: Eine gute Entscheidung

Vom erfolgreichen Schulabgänger zum kaufmännischen Auszubildenden in einem herstellenden Unternehmen – diesen Weg ist Lennart Müller im letzten September gegangenen als er seine Ausbildung zum Industriekaufmann beim Söhner Kunststofftechnik in Schwaigern begonnen hat.

Warum hast du dich für eine kaufmännische Ausbildung entschieden?

Mir hat BWL bereits in der Schule gefallen und ich komme während der Ausbildung in verschiedene Abteilungen. So wird es nicht langweilig.

Wie und wo hast du dich über deinen Arbeitgeber informiert?

Ich habe mich hauptsächlich über die Karriereseite informiert und dabei festgestellt, dass Söhner zu mir passt und nicht weit weg ist.

Welchen Tipp möchtest du anderen Jugendlichen bei der Berufswahl geben?

Wer sich nicht sicher ist, sollte mit Hilfe von Praktika in verschiedene Berufe hineinschnuppern.

Söhner Kunststofftechnik

Industriestraße 29 · 74193 Schwaigern

Tel. 07138-812200 · www.soehner.de