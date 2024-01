binea – Bildungsmesse Neckar-Alb 2024

Was soll man nach dem Schulabschluss machen? Erstmal im Ausland Erfahrungen sammeln oder gleich mit einer Ausbildung anfangen? Welcher Beruf ist der richtige? Fragen über Fragen, die sich auf der 18. binea – Bildungsmesse Neckar-Alb beantworten lassen. Rund 150 Aussteller präsentieren ihre Angebote zum Thema Aus- und Weiterbildung, Studium und Gap Year. Die Unternehmen stellen ihre Berufsfelder vor und können alle Fragen zu Anforderungen und dem Ablauf der unterschiedlichen Angebote klären. Interessierte Jugendliche und Schulabgänger erhalten beim Austausch mit den Ausstellern Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie zur Berufswahl- und Arbeitgeberfindung. Außerdem bietet die binea Studierenden, Berufstätigen, Wiedereinsteigern und Lerninteressierten die Chance, das vielfältige Weiterbildungsangebot der Region zu erkunden. Denn Weiterbildung ist heute ein zentrales Thema in der Berufswelt – das zeigt sich auch in der Fachkräfte-Lounge im 1. OG, wo man sich in entspannter Atmosphäre individuell beraten lassen kann. Beim Vortragsprogramm werden Einblicke in Berufsbilder und Studiengänge gegeben. In der Vortragsreihe »Jugend für Jugend« teilen Auszubildende ihre Erfahrungen und beantworten Fragen von Jugendlichen. Diverse Workshops bieten die Gelegenheit zur Vertiefung in verschiedenen Themen und einzelne Firmen bieten bei einer Betriebsbesichtigung tiefgehende Einblicke in ihr Unternehmen. Wer auf der Suche nach expliziten Stellenangeboten in den Bereich Direkteinstieg, Ausbildung, Duales Studium, Weiterbildung, Praktikum oder FSJ/FÖJ/BFD ist, kann sich auf der binea-Website umschauen: Die binea Jobwall wird von Januar bis August 2024 online zur Verfügung stehen. Der Eintritt und die Teilnahme am Rahmenprogramm sind für die Messebesucher an beiden Tagen kostenfrei. alh

binea Reutlingen, Fr. 26. & Sa. 27. Januar, Fr. 9 bis 17 Uhr, Sa. 9 bis 16 Uhr, Stadthalle Reutlingen, alle Infos: www.binea.de