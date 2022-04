Domicil-Seniorenpflegeheim Am Pfühlpark: Mitten im Leben

Das Domicil-Seniorenpflegeheim Am ­Pfühlpark GmbH bietet sehr gute infrastrukturelle Bedingungen. Der Park und ein ­gärtnerisch gestalteter Innenhof laden zur Erholung ein.

Beim Domicil Seniorenpflegeheim erlebt man Pflege mit Stil. Der Bewohner steht im Mittelpunkt und erhält individuelle, persönliche Zuwendung. Dasselbe gilt für den Beschützten Wohnbereich im Erdgeschoss, wo die an Demenz erkrankten Bewohner in segregativen Wohngruppen unter einem erhöhten Personalschlüssel leben, um ein vertrautes Wohnumfeld zu schaffen.

Im Domicil Heilbronn ist alles hausintern. Wäscherei- und Reinigungspersonal, die Haustechniker und das Küchenteam kümmern sich täglich um das Wohlergehen. Außerdem bietet die hausinterne Ergotherapie täglich Aktivitäten. Fünf Ergotherapeuten und 13 Betreuungsassistenten gestalten das Leben der Bewohner nach deren Bedürfnissen. Es finden täglich bis zu 16 Gruppenangebote, wie Gymnastik, Kreativwerkstatt, Spaziergänge, Ausflüge u.v.m. statt.

Mitarbeiter im Gesundheitswesen werden auch im Domicil gesucht, der Bedarf wächst Jahr um Jahr. Gesucht werden zur Zeit unter anderem Pflegefachkräfte (m/w/d), Betreungsassistenten (m/w/d) sowie Ergotherapeuten (m/w/d). Die abwechslungsreiche dreijährige Ausbildung erfolgt in einem Wechsel zwischen Theorie und Praxis. In der theoretischen Ausbildung werden Kenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege, der Pflege- und Gesundheitswissenschaften, der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie relevante Kenntnisse aus Recht, Politik und Wirtschaft vermittelt. Moderne Arbeitsbedingungen in einem hotelähnlichen Ambiente, professionelle Betreuung durch Praxisanleiter und feste Mentoren während der gesamten Ausbildungszeit: Beim Domicil lernt es sich mit Sicherheit hervorragend.

