Eine Ausbildung beim Landratsamt Hohenlohekreis

× Erweitern Landratsamt-Hohenlohekreis-Azubine Julia Rügler (22) hat eine Ausbildung zur Beamtin im mittleren Verwaltungsdienstbeim Landratsamt Hohenlohekreis erfolgreich absolviert

Das Landratsamt Hohenlohekreis nimmt als Kreisbehörde mit aktuell über 900 Mitarbeiter/innen eine große Palette an unterschiedlichen Aufgaben wahr, ist aber vor allem Dienstleister und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, sowie Unternehmen im Kreis. Führerscheine ausstellen, Asylsuchende betreuen, kulturelle und touristische Veranstaltungen planen, Grundstücke vermessen und EDV-Anlagen warten, sind nur wenige Beispiele der möglichen Tätigkeiten im Landratsamt. Für die unterschiedlichen Berufsbereiche braucht es engagierte, verantwortungsbewusste, aber auch kreative, technisch begabte und soziale Menschen. Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben bietet das Landratsamt Hohenlohekreis eine Vielzahl an Ausbildungs- und Studiengängen an. Als Ausbildungsbetrieb legt das Landratsamt Hohenlohekreis großen Wert darauf, den Auszubildenden von Anfang an bestens zu integrieren und sie beim Erreichen des jeweiligen Ausbildungsabschlusses tatkräftig zu unterstützen. Für Schüler, die am Ende ihrer Schulzeit angelangt sind und noch nicht so recht wissen, welchen Beruf sie später erlernen möchten, bietet das Landratsamt Hohenlohekreis Schnupperpraktika an, um Einblicke in verschiedene Berufsbilder zu erlangen.

Julia Rügler (22) hat in den letzten beiden Jahren ihre Ausbildung zur Beamtin im mittleren Verwaltungsdienst beim Landratsamt Hohenlohekreis absolviert. Nachdem sie die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat, wird sie jetzt das Studium des gehobenen

Verwaltungsdienstes, Public Management, anhängen. »Mir war nach dem Schulabschluss wichtig, erstmal eine Ausbildung, etwas handfestes, zu machen. Die Vielfältigkeit und die interessanten Einblicke, die man als Azubi in den unterschiedlichen Bereichen des Landratsamts bekommt, machen die Ausbildung aus. Ich habe mich in der zeit auch selbst weiterentwickelt, wurde offener und selbständiger. Außerdem ist mir eine gute Perspektive wichtig und das bietet mir dieses Berufsbild. Ich bin sehr froh, dass ich mich für das Landratsamt Hohenlohekreis und für eine Ausbildung in der Verwaltung entschieden habe.«