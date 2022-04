Erzieher*in (m/w/d) beim Jugendamt Stuttgart: Ausbildung mit Zukunft

Das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart bietet vielfältige Wege und Möglichkeiten an, um zu einer pädagogische Fachkraft zu werden. Für das Ausbildungsjahr 2022 kann man sich jetzt für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum/zur Erzieher*in (m/w/d) bewerben. Mit dieser Ausbildung beginnt man seine zukunftssichere Beschäftigung. Bei entsprechender Praxisbewertung und erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhalten die Auszubildenden eine Übernahmegarantie im Jugendamt Stuttgart. Sie steigen hier direkt in die Entgeltgruppe S8a Stufe 2 TVöD-SuE ein und erhalten zusätzlich noch eine monatliche übertarifliche Zulage. Unter der Trägerschaft des Jugendamts der Landeshauptstadt Stuttgart werden in rund 200 Tageseinrichtungen für Kinder und Ganztagsgrundschulen Kinder im Alter von acht Wochen bis 14 Jahren betreut. Ausbildungsplätze sind in kleineren, mittleren und größeren Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet zu besetzen. Wer nach einem nach einem abwechslungsreichen, sinnstiftenden und zukunftssicheren Beruf sucht, kann beim Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart mit der Praxisintegrierten Ausbildung zum/zur Erzieher*in (m/w/d) in einer Tageseinrichtungen für Kinder oder Ganztagesgrundschulen starten!

Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart

Wilhelmstraße 3 · 70182 Stuttgart · Tel. 0711-216-57700

paedagogen.stuttgart.de/karriere/ausbildung

www.stuttgart-pia.de