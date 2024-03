Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik: Berufsziel – mit Kindern arbeiten

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik in Weinstadt bietet verschiedene Ausbildungswege an, Erziehen zum Beruf zu machen: In einer persönlichen Atmosphäre und unter dem Motto »Lernen im Grünen« können die Studierenden hier einen Abschluss als staatl. anerkannte/r Erzieher/in oder staatl. anerkannte/r sozialpädagogische/r Assistent/in erwerben. Ein zeitgemäßes evangelisch-religionspädagogisches und ergänzend ein naturpädagogisches Profil prägen das Schulleben. Die Studierenden erhalten eine fachlich fundierte Ausbildung, die ihnen viele berufliche Anschlussmöglichkeiten eröffnet, beispielsweise ein Studium in Kindheitspädagogik. Das einjährige Berufskolleg für Sozialpädagogik ermöglicht, die Tätigkeiten eines Erziehers oder einer Erzieherin kennenzulernen. Während der sozialpädagogischen Assistenzausbildung kann man einen gleichwertigen mittleren Bildungsabschuss erwerben. Alle, die ein Studium anstreben, können, begleitend zum Erzieherabschluss, die Fachhochschulreife erwerben. Studierende im Integrierten Studienmodell können so in verkürzter Zeit einen Bachelorabschluss in der Studienrichtung »Bildung und Erziehung der Kindheit« erwerben. Als Partner des EU-Bildungsprogramms Erasmus+ und können Studierende in zahlreichen Praxiseinrichtungen Fremdpraktika im europäischen Ausland absolvieren.

Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Weinstadt

