Hoffmann + Krippner GmbH: Schule und was dann?

Der Schulabschluss ist so gut wie in der Tasche, nun lautet die große Frage: Wie geht es weiter? Die Antwort: Eine Karriere bei H+K. Ein stetiges Wachstum ist nur mit Hilfe von qualifizierten und motivierten Arbeitskräften möglich. Durch die Investition in vielseitige Studien- und Ausbildungsberufe versucht H+K, die Fachkräfte von morgen zu sichern und gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegen wirken. Ziel einer Ausbildung bei H+K ist es, im Anschluss nahtlos in eine unbefristete Festanstellung überzugehen. Während der Ausbildungszeit bei H+K lernt man schon früh Verantwortung zu übernehmen, um bestmöglich auf das anstehende Arbeitsleben vorbereitet zu werden. Damit die Auszubildenden von Anfang an ein »Miteinander« erfahren, organisiert H+K regelmäßige Azubi-Ausflüge. Außerdem erhält man die Möglichkeit zu einem Azubisprecher gewählt zu werden und damit das Motivations- und Organisationstalent unter Beweis zu stellen. Zu den Aufgaben gehören beispielsweise Azubisitzungen zu organisieren, um aufgetragene Projekte in der Gruppe zu bearbeiten oder Treffen mit den Ausbildern zu absolvieren.

Hoffmann + Krippner GmbH

Siemensstraße 1 · 74722 Buchen

Tel. 06281-52000 · de.hoffmann-krippner.com