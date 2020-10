Seit 1. August 2020 steht Jens Kössig als neuer Schulleiter mit seinem Team am Steuerrad der Schule.

Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 wurde der Schulleiter a. D. der Kaufmännischen Schule Künzelsau, Herr Bollgönn in den Ruhestand verabschiedet. Damit ging eine 20-jährige Ära zu Ende. Ebenfalls wurde Frau Wagner als Abteilungsleiterin der Berufsfachschule Wirtschaft und des Kaufmännischen Berufskollegs verabschiedet.

Jens Kössig wechselte vom Regierungspräsidium Stuttgart an die Kaufmännische Schule Künzelsau. Am Regierungspräsidium war er als Personalreferent für die Lehrkräfteeinstellung an den Beruflichen Schulen in den Landkreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber zuständig. Darüber hinaus verantwortete er die verschiedenen Beförderungsverfahren für Lehrkräfte an Beruflichen Schulen.

»Es ist schön, nach einer Auszeit in der Schulverwaltung wieder aktiv an Themen wie der Schul- und Unterrichtsentwicklung mitwirken zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die gute Zusammenarbeit mit meinem Schulleitungsteam und den Kolleginnen und Kollegen der Kaufmännischen Schule Künzelsau.«

Fabian Flügel ist als Stellvertretender Schulleiter u.a. für die Stunden- und Vertretungspläne zuständig und koordiniert die Digitalisierungsprozesse der Schule. Des Weiteren führt er als Abteilungsleiter die Berufsfachschule Wirtschaft, das Kaufmännische Berufskolleg I und II sowie das Berufskolleg Fachhochschulreife (BKFH).

Patrick Wagner leitet die Berufsschule (Duale Bildungsgänge) an der Kaufmännischen Schule Künzelsau. Er ist Ansprechpartner für alle Berufsschüler*innen und Ausbilder*innen, um für eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Ausbildungsbetrieben zu sorgen. Ebenfalls gehört zu seinen Aufgaben die Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer. Weiterhin ist er beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und dem Regierungspräsidium Stuttgart Fortbildner für Speditionslehrkräfte.

Aktuelle Information zum Berufsinfotag im Januar 2021: Aufgrund der aktuellen Lage kann der traditionelle Berufsinfotag im Januar nicht stattfinden. Deshalb wird im Jahr 2021 ein neues digitales Ausbildungsportal angeboten, um die Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Januarausgabe des Moritzmagazins. wol

Kaufmännische Schule, Jahnstraße 20, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-93900, www.ks-kuen.de