Kleiner Campus – große Chancen! Mittelstandsmanagement »Das Studium, das in dein Leben passt«

Die Technische Hochschule Aschaffenburg bietet auch im Wintersemester 2024/2025 wieder die Möglichkeit, Mittelstandsmanagement (B.A.) am Campus in ­Miltenberg zu studieren.

Dieser Studiengang spezialisiert sich auf den Mittelstand. Er bietet nicht nur Wissen in klassischer Betriebswirtschaft, sondern legt auch einen starken Fokus auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Das ist besonders spannend, da der Mittelstand eine wichtige Rolle in der Wirtschaft spielt und oft spezifische Herausforderungen und Chancen bietet. Die Blended-Learning-Methode ist zeitgemäß und flexibel. Die Kombination aus Präsenzlehre und Onlinelehre ermöglicht das eigene Lernen an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen, ohne dabei auf den direkten Austausch mit Dozierenden und anderen Studierenden verzichten zu müssen. Die Praxisnähe dieses Studiengangs ist beeindruckend. Nicht nur mit einem verpflichteten Praxissemester sondern auch der Möglichkeit, an Projekten mit regionalen Unternehmen zu arbeiten, erhalten die Studierenden wertvolle Einblicke und Erfahrungen, die sie direkt in ihrer zukünftigen Karriere einsetzen können. Ebenso finden jährlich am Campus Veranstaltungen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Unternehmen der Region statt. Dies zeigt, wie eng hier Theorie und Praxis miteinander verbunden sind. Der Campus Miltenberg bietet eine Wohlfühlatmosphäre: Kleine Lerngruppen, direkter Kontakt zu Dozierenden und Studierenden und top ausgestattete Räume – das schafft eine inspirierende und unterstützende Umgebung, in der man sich entfalten kann. Wer sich hier einschreibt, kann sich auf ein hochwertiges Studium freuen. Der Bewerbungszeitraum beginnt ab dem 2. Mai online! Weitere Infos unter www.th-ab.de/bewerben

