Bildung ist viel mehr als das Anhäufen angelernten Wissens. Deshalb versteht sich die Veranstaltung »Bildung öffnet Türen« des Kolping-Bildungszentrums Heilbronn nicht allein als Informationstag: Besucher erleben aus erster Hand die vielfältigen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die das Bildungszentrum an seinen vier Standorten bietet. Gleichzeitig informiert Heilbronns privater Bildungsträger einen Abend lang in Vorträgen und Workshops über aktuelle Entwicklungen in der beruflichen Bildung.

Für diejenigen, die ihre Zukunft in den kreativen Berufen sehen, präsentiert die Schule für Gestaltung ihre Ausbildungen zum Foto- und Medientechniker bzw. Grafik-Designer.

Wer sich in den sozialen Berufen wiederfindet, kann sich über Berufsbilder in der Altenpflege informieren, die Weiterbildung zum staatlich anerkannten Sozialwirt, zum Fachwirt im Erziehungswesen oder das Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium anstreben.

Hochinteressante Angebote nach dem mittleren Bildungsabschluss bieten auch die kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen bzw. Wirtschaftsinformatik; und wie eine duale Berufsausbildung zum Erfolg wird zeigt das Team der Assistierten Ausbildung.

»Bildung öffnet Türen«, Fr. 1. Februar, 16–19 Uhr, Kolping-Bildungszentrum, Heilbronn

