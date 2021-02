Optimale Karrierechancen bei Reisser Schraubentechnik

Ausbildung, DH-Studium oder doch lieber ein Praktikum? Reisser-Schraubentechnik bietet unterschiedliche Einstiegs-möglichkeiten in die Arbeitswelt an.

Auf www.reisser-screws.com/karriere können Interessierte ihre persönliche Herausforderung finden und erste Karriereluft schnuppern. Kaufmännische und gewerbliche Ausbildungsberufe sowie duale Bachelor-Studiengänge, hier ist für jeden etwas dabei. Derzeit sind 20 Auszubildende und ein dualer Student beschäftigt.

Egal für welche Ausbildung man sich entscheidet, bei Reisser wird man immer Teil eines spannenden Handels- und Produktionsbetriebs mit aktuell 360 Mitarbeitern sein. Stetiger Mitarbeiterzuwachs ist erwünscht! Dabeisein ist alles: Von der ersten Idee bis zur fertig produzierten Schraube kann jeder Arbeitsschritt auf dem 39.500m² großen Areal in Ingelfingen-Criesbach verfolgt werden.

Auszubildenden, Praktikanten und Studenten werden von Anfang an in den Unternehmensalltag integriert. Dieser gibt viel Spielraum für eigene Ideen und Engagement. Die optimale Förderung und stetige Weiterentwicklung stehen dabei im Mittelpunkt. Schon zu Ausbildungsbeginn finden Einführungstage statt, damit die Umstellung von der Schule in die Arbeitswelt so einfach wie möglich wird. Seminare, Schulungen, Ausflüge, soziale Projekte sowie das Patenprogramm sind Teil einer abwechslungsreichen Ausbildung bei Reisser. Das Ziel ist es natürlich, nach dem Abschluss im Unternehmen zu bleiben, denn Reisser bietet auch nach der Ausbildung individuelle Förderungen und Weiterbildungsmöglichkeiten entsprechend der Interessen und Fähigkeiten an.

Als einer der führenden Hersteller von Edelstahlschrauben in Europa fertigt Reisser-Schraubentechnik Verbindungselemente für Kunden aus der Industrie, Dach-, Wand- und Solarbranche. Den Fachhandel und die Fachmärkte beliefert das Unternehmen mit Markenprodukten und Verkaufssystemen für den Point of Sale. wol

