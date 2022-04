Stadtzwerge Heilbronn: Erweiterung des Angebots

Noch ist alles ganz ruhig in der Wohlfühl-­Kita! Bald schon werden die Räume aber ­voller Kinderlachen und Freude sein, wenn die Stadtzwerge ihren zusätzlichen Neubau in der Riedstraße 15 in Heilbronn beziehen.

Seit 2014 ist der private Träger in Heilbronn mit bislang drei Krippengruppen aktiv. Nun erweitern die Stadtzwerge das Angebot um 40 zusätzliche Plätze im Altersbereich von 3 bis 6 Jahren. Warum das wichtig ist, erläutert Maren Kramer, leitende Pädagogin und Konzeptentwicklerin der Stadtzwerge, gern: »Mit unserem überdurchschnittlichen Personalschlüssel können wir uns viel Zeit für den Beziehungsaufbau zu unseren Kindern nehmen und leben eine stressfreie Pädagogik. Da möchten Eltern und Kinder gerne auch über das Krippenalter bei uns bleiben.« Das familiennahe Konzept findet zudem sehr starken Anklang bei Fachkräften, da durch das Mehr an Fachkräften nicht nur viel Zeit für die Kinder, sondern auch für Vorbereitung und Weiterbildung vorhanden ist. »Natürlich war es ein Stückchen Arbeit für das gesamte Team in den vergangenen Wochen«, kommt Kramer wieder auf die Vorbereitungen der neuen Räume in der Riedstraße 15 zu sprechen. »Wenn man allerdings weiß, wofür man es macht, geht alles meist ganz leicht von der Hand.«

Und so steht der nächste Endspurt bereits ins Haus, da im Juni diesen Jahres bereits die nächste Kita in der Nähe des Heilbronner BuGa-Geländes die Tore öffnet: Mit viel Platz für 20 Krippenkinder und 30 Kinder von 3 bis 6 Jahren heißen die Stadtzwerge am Innovationspark dann Eltern und Kinder herzlich willkommen. »Mit unseren neuen Einrichtungen ergeben sich neue Perspektiven«, lädt Kramer abschließend Eltern aber auch interessierte Fachkräfte ein und freut sich auf das persönliche Kennenlernen.

Stadtzwerge Heilbronn

Riedstraße 11 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-6189169 · www.stadtzwerge.de