Wolff & Müller hat das Thema Ausbildung in der letzten Ausgabe präsentiert. Für alle Auszubildenden besteht die Möglichkeit, nach der Ausbildung und nachdem sie Berufserfahrungen gesammelt haben, sich über vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Es gibt die unterschiedlichsten Weiterentwicklungsmöglichkeiten, zu diesen gehören Beispielsweise Poliere – dieses Berufsfeld soll hier vorgestellt werden: Bau-Poliere und -Polierinnen übernehmen in Bauunternehmungen des Hoch- oder Tiefbaus eine leitende Funktion und vertreten auf der Baustelle die Interessen des Bauunternehmens. Sie führen bis zu 20 Mitarbeitende und sind verantwortlich für die termin- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Sie arbeiten eng mit dem/der Bauführer/in zusammen und legen gemeinsam den konkreten Arbeitsablauf fest. Dabei planen sie den wirtschaftlichen Einsatz von Personal, Inventar, Material und Fremdleistungen unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit und der Rahmenbedingungen. Sie verteilen die einzelnen Aufgaben an die Mitarbeitenden, geben ihnen Instruktionen und überwachen, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. So sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle.

Des Weiteren überwachen Bau-Poliere und -Polierinnen die Einhaltung der Baunormen und Vorschriften sowie der Umweltschutzverordnungen und machen regelmäßige Qualitätskontrollen. Sie sorgen auch dafür, dass die Regeln zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz jederzeit eingehalten werden. Ein wichtiger und spannender Teil ihrer Tätigkeit ist zudem die Nachwuchsausbildung.

Es zeigt sich also: Die Weiterbildung zum/zur Bau-Polier/-Polierin ist ebenso lohnenswert wie aussichtsreich und bietet viele Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung.

