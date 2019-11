Kühle Jahreszeit: Die schönsten Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge in Baden-Württemberg

Diese Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge machen auch in der kühleren Jahreszeit Spaß! Ob Wandern, Radtouren, Fun im Erlebnispark, Schiffsfahrten oder Kulturkost – hier sind die Top-Outdoor-Aktivitäten in Württemberg.

Hohenheimer Gärten

August-von-Hartmann-Straße 5, 70599 Stuttgart, 0711/45923080, Website

Auf ins Grüne! Auf in die Hohenheimer Gärten! Diese beliebten Grünanlagen umfassen den Schlosspark, den Exotischen Garten, den Botanischen Garten, einen Weinberg sowie eine Schafweide. Tipp: das Gewächshaus mit (sub)tropischen Pflanzen.

Wildparadies Tripsdrill

Erlebnis- und Wildtierpark Tripsdrill

Erlebnispark-Tripsdrill-Str. 1, 74389 Cleebronn, 07135/9999, Website

Family-Fun pur: Im Erlebnispark Tripsdrill warten über 100 originelle Attraktionen wie eine Katapult-Achterbahn, Waschzuber-Rafting, die Spielewelt „Sägewerk“ und Indoor-Spielwelten auf die Gäste. Im Preis inbegriffen: das benachbarte Wildparadies.

Pragfriedhof

Friedhofstraße 44, 70191 Stuttgart, 0711/21698248, Website

Der drittgrößte Friedhof in Stuttgart. Spaziergänger lieben den dichten Baumbestand der parkähnlichen Anlage, Touristen besuchen die Gräber bekannter Persönlichkeiten wie Eduard Mörike, Ferdinand Graf von Zeppelin und die Opernsängerin Anna Sutter.

Foto: Stadt Plochingen Regenturm Hundertwasser

Regenturm Hundertwasser Plochingen

Marktstr. 36, 73207 Plochingen, 07153/7005250, Website

Wie wäre es mit Outdoor-Kultur? Architektur und Kunst? Jeder in Plochingen kennt den markanten Regenturm des Wiener Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Wer in die gesamte, farbenfrohe Märchenwelt eintauchen möchte, sollte den Innenhof besuchen.

Kletterwald Laichingen

Höhleweg 240, 89150 Laichingen, 07333/950010, Website

Von Baum zu Baum schwingen, über wackelige Brücken steigen, an Seilen Hindernisse überqueren? Dies alles gibt es im Kletterwald Laichingen bei der Tiefenhöhle auf der Schwäbischen Alb zu erleben. Kleinkinder zw. 2 – 5 Jahren proben am Bambini-Parcour.

Burg Hohenzollern

Zollernstadt Hechingen

Marktplatz 1, 72379 Hechingen, 07471/9400, Website

Römisches Outdoor-Freilichtmuseum, Erleb-Dich-Pfad, Märchenweg, Top-Wanderstrecken wie die Heideweg-Tour: Die Zollernstadt Hechingen, am Fuße der prächtigen Burg Hohenzollern, bietet „Fast-Game of Thrones“-Abenteuerspaß für die ganze Familie.

Wolf im Wildpark

Wildpark Bad Mergentheim

Wildpark 1, 97980 Bad Mergentheim, 07931/563050, Website

Der beliebte Park zählt zu den artenreichsten Wildparks in Europa und bietet Outdoor-Freizeit für die gesamte Familie. Am Ende des Rundwegs wartet die Koboldburg auf junge Besucher – mit einer Zauberschule, Labyrinthen, Rutschen und Kletterbalken.

Wandern im Landkreis Göppingen

Lorcher Str. 6, 73033 Göppingen, 07161/2020, Website

Outdoor-Fun in der Region Göppingen: Aktuell rund 15 Rundwanderwege, zwischen 3 und 17 Kilometer lang, bieten Wanderspaß für jeden Geschmack. Die „Löwenpfade“ bieten eindrucksvolle Ausblicke, faszinierende Naturlandschaften und geheimnisvolle Orte.

Wandern in Baden-Württemberg

Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach, 07125/94320 , Website

Die Schwäbische Alb ist eine der vielfältigsten Regionen im Süden Deutschlands. Unser Tipp: Dieses einzigartige Biosphärengebiet über die zahlreichen Wanderwege wie Grafensteige, Hohenurachsteig oder Hochbergsteig entdecken und genießen.

Hohenloher Westen Perlen

Marktplatz 15, 74613 Öhringen, 07941/68189, Website

Ob Wandern, Radtouren oder Besuche im Pfedelbacher Weinbaumuseum sowie des UNESCO-Welterbes Limes: Die „Hohenloher Perlen“ Bretzfeld, Öhringen, Pfedelbach und Zweiflingen glänzen mit einem abwechslungsreichen Ausflugsangebot.

Breitenauer See

Rathausgasse 4, 74182 Obersulm, 07130/28401, Website

Das Naherholungsgebiet Breitenauer See ist eingebettet in den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und bietet Gelegenheit für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten: Wandern, Radeln, Nordic-Walking etc. Top: Beachvolleyballplätze und Spielwiesen vor Ort.

Affenberg Salem

Affenberg Salem

Mendlishauser Hof, 88682 Salem, 07553/381, Website

Berberaffen, Störche und Damwild hautnah erleben. Beim Besuch am Affenberg kommt man diesen Tieren besonders nah. Für eine Stärkung nach dem Tiererlebnis sorgt die malerische Affenberg-Schenke mit großem Biergarten und Abenteuerspielplatz.

Schwäbische Waldbahn

Kirchplatz 3, 73642 Welzheim, 07182/800815, Website

Mit Volldampf ins Outdoor-Vergnügen. Mit der schwäbischen Waldbahn gehts auf einer der schönsten Eisenbahnstrecken Baden-Württembergs durch, klar, den schwäbischen Wald, vorbei an idyllischen Streuobstwiesen und über drei einzigartige Viadukte.

Tropfsteinhöhle

Bären- und Nebelhöhle

Tourist-Info Sonnenbühl, Hauptstr 2, 72820 Sonnenbühl, 07128/92518, Website

In den einzigartig illuminierten Höhlenwelten der Schwäbischen Alb können Familien in beeindruckende Unterwelten abtauchen, spannende Funde begutachten, geheimnisvolle Säle erkunden und Tropfsteinwelten bestaunen. Immer bis Anfang Nov geöffnet.

Neckar-Käpt´n Schifffahrt

Anlegestelle Wilhelma, 70376 Stuttgart, 0711/54997060, Website

Auf dem Neckar rumschippern, das geht auch bei Schiet-Wetter. Top: Beim Neckar-Käpt´n gibts eine Portion Wissenswertes obendrauf. Während man an Naturparadiesen vorbeizieht, erfährt der Gast alles über die heimischen Tiere, Pflanzen und Felsengärten.

Bergbahn

Bergbahnen in Oberstdorf/Kleinwalsertal

Nebelhornstr. 67, 87561 Oberstdorf, Website

Mach Oberstdorf/Kleinwalstertal mit den Bergbahnen zu deinem Revier! Was es alles zu entdecken gibt? Einen herrlichen Panoramaweg am Nebelhorn, Top-Fotopunkte mit Ausblick auf den Tafelberg Ifen, die Wanderstation Fellhorn und weitere Naturparadiese.

Bergrat-Bilfinger-Str. 1, 74177 Bad Friedrichshall, 07131/9593303, Website

Outdoor, Indoor – das Salzbergwerk ist das perfekte Ausflugsziel bei jedem Wetter. In 180 Meter Tiefe, nach einer ruckeligen Fahrt im Förderkorb, kannst du die rund 200 Mio. Jahre alte Welt des Salzes mit ihren faszinierenden Attraktionen erleben.