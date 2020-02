Schwäbische Restaurants in der Region Esslingen/Fildern

10

Heugasse 27 , 73728 Esslingen am Neckar 0711/357126 Website

Will man in Esslingen einen Ausflug in das Herz der schwäbischen Gastfreundlichkeit unternehmen, dann ist die Weinstube »Goldenes Fässle« das richtige Ziel. Neben Spezialitäten der heimischen Küche genießt man edle Tropfen aus der Region.