Top-Aktivitäten für die ganze Familie in der Region Stuttgart im Winter

Keßlerweg 8 , 70597 Regierungsbezirk Stuttgart 0711/21698111 Website

In der Eiswelt Stuttgart kommen Wintersportfans auf ihre Kosten: Profisport mit den Stuttgart Rebels / Stuttgarter Eishockeyclub e.V./ Waldau Old Boyz, Eis-Disco am Sonntag, Kinderfasching auf dem Eis, „normales“ Eislaufen, Eisstockschießen uvm.