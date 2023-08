70 Jahre XYLON in Reutlingen

Unter dem Eindruck einer internationalen Holzschnittausstellung in Zürich fanden sich die Künstler HAP Grieshaber, Erich Heckel, Gerhard Marcks, Ewald Mataré, Otto Pankok, Max Pechstein und Karl Rössing 1953 zur deutschen Sektion der »XYLON« zusammen–zeitgleich mit der internationalen Vereinigung, deren erster Präsident Frans Masereel wurde. Bis heute gehört »XYLON« Deutschland zu den weltweit aktivsten Vereinigungen ihrer Art. Sie will mit ihrer Arbeit vor allem diejenigen künstlerischen Positionen bündeln, die in ihrer Auseinandersetzung mit dem Hochdruck, insbesondere dem Holzschnitt, Impulse setzen und das Medium um zeitgenössische Aspekte erweitern.

bis So. 22. Oktober, Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus, reutlingen.de