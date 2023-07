Foto-Workshops entführen in den Süden Marokkos

Marokko, ein Land zwischen Orient und Europa. So nah, und doch so fern. Bettina Meister zaubert in ihre Bilder nicht nur die Seele dieses wundervollen Landes, sondern insbesondere die der Menschen. Bei ihren Vorträgen zeigt die Fotografin Bettina Meister den Süden Marokkos in Bildern. Als Top-Speakerin erzählt sie in spannenden und emotionalen Geschichten, was sie vor Ort erlebte. Wer Event Lust auf Marokko bekommt, der kann im September mit Bettina Meister auf Fotoreise nach Marokko. Im Fotoworkshop Master Class Marokko lernen die Teilnehmer behutsam mit Available Light umzugehen. Denn sie werden die Seele des Landes einfangen und auf ihren Bildern bewahren. Mit ihren Fotoworkshops unterstützt die Fotografin Menschen in Marokko. Die Teilnehmer dürfen und sollen alte Kleidung und Schuhe mitbringen, die die Fotografin vor Ort an hilfsbedürftige Menschen geben kann. alh

alle Infos zu den Workshop Terminen:

www.bettinameister.com/fotoworkshops