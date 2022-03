19. Indisches Filmfestival kommt vom 20. bis 24. Juli nach Stuttgart

Mit dem 19. Indischen Filmfestival Stuttgart kommt das neue indische Kino vom 20. bis 24. Juli nach Stuttgart.

Der Fokus ist auf moderne, sozialkritische Arthaus-Filme aus ganz Indien gerichtet. Großartig erzählte Geschichten über Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, Menschen, die sich gegen Kinderarbeit engagieren oder Lebensgeschichten, die in den traumhaften Landschaften des Subkontinents spielen. Das Festivalprogramm spricht auch die Backpacker-Szene an, die mit einem Trip durch Indien nicht nur Fernweh stillen, sondern eigene Grenzen ausloten und neue Entdeckungen machen will. Europas größtes indisches Filmfestival findet in den Innenstadt Kinos beim Stuttgarter Schlossplatz statt. Mehr unter www.indisches-filmfestival.de

Das Indische Filmfestival Stuttgart wird seit 2004 jährlich fünf Tage lang im Juli vom Filmbüro Baden-Württemberg veranstaltet. Seit 2011 heißt das Festival nicht mehr “Bollywood and Beyond”, sondern Indisches Filmfestival Stuttgart. Die Namensänderung soll verdeutlichen, dass im Festivalprogramm nicht primär die als “Bollywood” bezeichneten Mainstream-Hindi-Filmproduktionen, sondern aktuelle Filmproduktionen aus allen Regionen des Subkontinents gezeigt werden. Das Indische Filmfestival Stuttgart spiegelt die wachsende Internationalisierung indischer Filme ebenso wie das Interesse für die indische Kultur in Deutschland wider.

Das Indische Filmfestival Stuttgart ist mehr denn je Zeichen der intensiven Beziehungen zwischen Indien und Deutschland, die durch ganz verschiedene Kooperationen und Partnerschaften belebt werden. Dazu gehört die seit 1968 bestehende Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Mumbai, die 2018 ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Seit 2004 hat das Indische Filmfestival rund 800 Filme einem interessierten Publikum nähergebracht und gezeigt, wie sich die indische Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne verändert. Eine Veränderung, die nicht ohne Konflikte vor sich geht und damit Stoff für unzählige weitere Film-Geschichten bietet.