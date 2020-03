Die perfekte Kandidatin

Eine Frau am Lenkrad eines Autos, in Saudi-Arabien ist dies noch nicht lange möglich. Nun will die junge Ärztin Maryam auch noch eine Straße – und kandidiert für den Stadtrat. Die Männerwelt ist empört, andere Frauen finden‘s gut, trauen sich aber nicht, sie zu wählen. Als Gesellschaftsporträt absolut gelungen.

Start: 12. März 2020