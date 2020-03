Zu weit weg

Der zwölfjährige Ben ist in seinem Dorfklub Torschützenkönig, beim neuen Verein in der Stadt sitzt er auf der Ersatzbank. Ein Luxusproblem, wird er bald denken, als ein syrischer Flüchtlingsjunge in seine Klasse kommt. Was er ebenfalls lernt, ist, dass die Bedeutung von „Aus den Augen, aus dem Sinn“ von einem selber abhängt.

Start: 12. März 2020