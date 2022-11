Übersicht Filmstarts November 2022

Piggy

Geschieht den Fieslingen aus einem spanischen Dorf recht, nachdem sie die übergewichtige Metzgertochter Sara für ihr Äußeres gepiesackt haben. Einige jedenfalls werden vermisst. Der Horrorstreifen vereint Humor mit feministischen Rachegefühlen und authentischer Coming-of-Age–Story. Start: 27. Oktober

Rise up

Dieser Dokumentarfilm will aufrütteln. Er rückt fünf Menschen in den Mittelpunkt, die sich in Südamerika, den USA, Südafrika und Deutschland gesellschaftlichen Umbrüchen in den Weg gestellt haben, motiviert von der Hoffnung auf einen Wandel. Ihr Beispiel macht Mut, sich für eine Sache einzusetzen. Start: 27. Oktober

Amsterdam

Christian Bale und Regisseur David O. Russell haben schon diverse Male zusammengearbeitet. In „American Hustle“ trug Bale ein Toupet, diesmal ist er als Weltkriegssoldat mit einem Glasauge ausgestattet. Mit Freunden aus dem Lazarett stolpert er nun in einen besonders delikaten Kriminalfall. Start: 3. November

Menschliche Dinge

Man könnte dies einen Familienfilm nennen, geht’s doch um eine während des Heimatbesuchs eines Sohnes bei seinen Eltern in Paris publik gemachte Vergewaltigung, bekannt auch als der Fall Stanford. Regisseur Yvan Attal hat das kontroverse Drama mit seiner Frau Charlotte Gainsbourg besetzt. Start: 3. November

Land of Dreams

Am Drehbuch dieses poetischen Films von Shirin Neshat und Shoja Azari hat noch Jean-Claude Carrière mitgeschrieben. Die Filmhandlung ist mysteriös, sie spielt in einer nicht näher bezeichneten Zukunft, in der eine Traumfängerin Glücksmomente aufzeichnet, die sich als Lebenslügen erweisen. Start: 3. November

Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall

Es passiert nicht viel in diesem südkoreanischen Schwarz-Weiß-Film, aber eine hübsche Reflektion über das kreative Arbeiten im schriftstellerischen Milieu ist trotzdem daraus geworden. Schön eine Szene, in der Gebärdensprache geübt wird. Start: 10. November

Einfach mal was Schönes

Mit ihren bisherigen Regiearbeiten hat Karoline Herfurth vor wie hinter der Kamera hervorragende Unterhaltung abgeliefert. In diese Kerbe schlägt auch diese Komödie. Sie spielt eine Radiomoderatorin, die sich kurz vor ihrem 40. Geburtstag noch für einen Kinderwunsch entscheidet. Start: 17. November

The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte

Mozarts musikalisches Märchen wandelt auf den Spuren von Harry-Potter-Fantasterei. Ein 17-jähriger Gesangsschüler entdeckt ein jahrhundertealtes geheimes Portal, das ihn in die Welt von „Die Zauberflöte“ katapultiert. Start: 17. November

Die goldenen Jahre

Dass er seiner Frau, kaum dass er nach einem langen Arbeitsleben die Füße daheim hochlegen kann, nun im Haushalt helfen soll, damit hat Peter nicht gerechnet. Aus der entstehenden Reibung zieht die charmante Schweizer Komödie einige gut unterhaltende Momente. Start: 17. November

Bones and all

Timothee Chalamet feierte mit Luca Guadagninos »Call me by your name« seinen Durchbruch. Nun steht er wieder für Guadagnino vor der Kamera, in einer Liebesgeschichte, in der es auch um Kannibalismus geht. Manchmal ist’s besser, man macht die Augen zu. Start: 24. November

Grump

Eigenbrötlerfiguren aus dem Hause Kaurismäki kennt man einige. Hier nun ist es der ältere Mika K., der von einem pelzbemützten Senior auf der Suche nach einem Ersatz für seinen nach einem Unfall verschrotteten Ford Escort Baujahr 1972 erzählt. Start: 24. November

Zeiten des Umbruchs