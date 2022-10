European Outdoor Film Tour 2022

Die vielfältigste EOFT aller Zeiten ist unterwegs in die Städte in der Region! Dabei geht die EOFT einen nächsten wichtigen Schritt, um die Tour zugänglicher für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung machen. Gemeinsam mit adidas TERREX präsentiert sich das EOFT 2022 Programm über die Greta App noch barrierefreier! Mit einem fulminanten Auftakt ist Europas bekannteste Outdoor Film Tour in München gestartet. Das Premierenpublikum genoss einen exzellenten Abend mit Protagonist*innen aus vier Filmen live auf der Bühne: Timothy Olson, Sonya Wilson, Nikolai Schirmer, Pete Whittaker und Tom Randall. Die mitreißenden Geschichten des Programms stießen auf große Resonanz -viele Lacher, feierliche Stimmung im Saal und zu guter Letzt rauschender Applaus.

Damit ist das brandneue Programm ab sofort auf Tour durch Europa. Tourtermine der EOFT 2022 Stuttgart ist der 19. November: www.eoft.eu/tickets/

In diesem Jahr werden bei der EOFT acht Filme mit einer Gesamtlänge von rund 120 Minuten gezeigt. Insgesamt umfasst eine Veranstaltung mit Moderation und Rahmenprogramm zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Dabei begleiten wir Ultrarunner Timothy Olson auf dem Pacific Crest Trail (PCT), paddeln mit Kayakerin Nouria Newman auf den wildesten Flüsse des Planeten und folgen Gift Puteho auf den wunderschönen Mountainbike-Trails Sambias. Die nötige Portion Action garantieren die waghalsigen Speedflyer im Film HELIX und der französische Freeskier Sam Favret in FLOW. Auf einer Expedition zwischen Eisbären und Walen finden der norwegische Freeskier Nikolai Schirmer und seine Crew heraus, wie schnell das Klima unsere Welt verändert. Was man selbst gegen die Umstände tun kann, zeigt die gehörlose Kletterin Sonya Wilson. Ihr Herzensprojekt ist es, gehörlosen Menschen, insbesondere Kindern, eine Community zu bieten und den Outdoorsport inklusiver zu machen.

Die Filme in der Übersicht

THE MIRAGE Timothy Olson knackt die Fastest Known Time auf dem Pacific Crest Trail.

ELEVATED Sonya Wilson erschafft eine Klettercommunity für Gehörlose.

GIFT OF THE BIKE Der junge sambische Mountainbiker Gift Puteho lässt seine Träume Realität werden.

WILD WATERS Das Portrait der Weltklasse-Kayakerin Nouria Newman.

HELIX Rasante Speedflying-Action zwischen Berg und Tal.

SKISICK Mit dem Segelboot nach Spitzbergen zum Freeskiing.

BRIDGE BOYS Ungeahntes Kletterabenteuer unter einer Autobahnbrücke.

FLOW Freeskier Sam Favret auf einsamen Wegen um Chamonix.

alle Infos zum Programm gibt es hier.