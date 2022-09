Ab 13. Oktober: Triangle of Sadness

Für bissige Gesellschaftssatiren ist der Schwede Ruben Östlund („Höhere Gewalt“, „The Square“) der Richtige.

In seinem in Cannes ausgezeichneten Komödiendrama schickt er ein gelangweiltes Influencerpaar mit Oligarchen, den Ruhestand genießenden Waffenfabrikanten und anderen auf ihre Art exzentrischen Reichen auf eine Luxus-Kreuzfahrt. Den Marx zitierenden Kapitän (Woody Harrelson) bekommt die Gesellschaft erst bei einem Dinner zu sehen, dann sorgt ein Sturm für Horror an Bord, alsbald auch für Titanic- und Robinson-Crusoe-Momente – und schließlich für eine Umkehrung der Machtverhältnisse unter den Überlebenden der verschiedenen Gesellschaftsklassen. Großartig, wie Östlund Pointen setzt und Verhaltenserwartungen und Fragen zur Geschlechterordnung durchspielt. Start: 13. Oktober