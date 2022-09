Übersicht Filmstarts Oktober 2022

Was gibt's Neues im Kino?

Im Westen nichts Neues

Ein Fuchs und sein Junges in einem Bau, der Winterwald scheint friedlich. Doch nichts dergleichen. Edward Berger hat den Antikriegsklassiker mit Felix Kammerer, Albrecht Schuch und Daniel Brühl in den Hauptrollen neu verfilmt. Zentral sind die Verhandlungen über ein Waffenstillstandsabkommen. Start: 29. September

Die Schule der magischen Tiere 2

Ein Musical wird an der Wintersteinschule vorbereitet, der Rektor hat jedoch andere Vorstellungen als die Klasse von Miss Cornfield. Bei der Rollenverteilung gibt es Streit, ein von sich überzeugter Pinguin macht das Chaos nicht besser. Start: 29. September

Tausend Zeilen

2018 machte der Fall Claas Relotius Schlagzeilen, seinem Journalistenkollegen Juan Moreno dienten dessen Verfehlungen in Verbindung mit fälschlich aufgepimpten Artikeln als Buchvorlage. Den Presseskandal setzt nun Michael „Bully“ Herbig mit Jonas Nay und Elyas M’Barak in den Hauptrollen um. Start: 29. September

Weinprobe für Anfänger

Wenn Filme das Wort „Anfänger“ im Titel tragen, dann müssen sich Protagonisten an ein Sujet herantasten. Hier ist es eine Französin, die Single ist und diesem Missstand auf die Sprünge helfen will, indem sie sich für die Verkostung von Weinen interessiert. Sie erlebt so manchen „in vino veritas“-Moment. Start: 29. September

Horizont

Die 18-jährige Adja weiß noch nicht so recht, wo im Leben sie steht. Sie lernt Altenpflegerin und ist in einen jungen Aktivisten verliebt, der in einer Banlieue nördlich von Paris gegen ein Bauvorhaben protestiert, für das landwirtschaftliche Flächen einem Vergnügungspark weichen sollen. Start: 6. Oktober

Me, We

Sie wollen alle nur helfen. Hier die junge Studentin, die Flüchtlinge aus Seenot retten will, dort die Journalistin, die einen minderjährigen Migranten bei sich aufnimmt, schließlich der Leiter eines Asylbewerberheims. In einer vierten Episode des aufwühlenden Dramas meint das Helfen aber auch Schutz. Start: 6. Oktober

Rimini

Das Rimini ist Ulrich Seidls neuem Spielfilm ist kalt und grau, die Strände verlassen, die Hotellobby meist verwaist. Ein Schlagersänger singt vor von Busunternehmen angekarrten Gästen und gibt den Lover von weiblichen Fans. Ein trauriges Leben ist das, einerseits berührend – und eine Geduldsprobe. Start: 6. Oktober

Vesper Chronicles

Die Zukunft wirkt in diesem Science-Fiction-Märchen mittelalterlich und naturalistisch, wären da nicht Gimmicks wie sprechende Drohnen. Die Welt hungert, Saatgut ist rar. Allein mit ihrem bettlägerigen Vater in einem Wald lebend experimentiert das Mädchen Vesper mit dem Erbgut von Samen. Start: 6. Oktober

Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit

Martin Suter hat eine große Leserschaft, in seiner Schweizer Heimat, in Deutschland, aber auch international. Hier nun geht es um eine Annäherung an den Autor und sein Werk. Das Ergebnis ist kurzweilig, informativ und unterhaltend. Start: 6. Oktober

Nachbarn

Auf über 170 Festivals lief der vom kurdisch-stämmigen Manu Khalil gedrehte Spielfilm über eine Kindheit im Grenzgebiet zwischen Syrien, der Türkei und dem Irak bereits. Gewonnen hat er zahlreiche Preise, nicht zuletzt, weil die grundlegende Geschichte den Bogen in die Gegenwart spannt. Start: 13. Oktober

Der Passfälscher

Es ist ein gefährlicher Job, den der junge Jude Cioma in der von Maggie Peren verfilmten Geschichte im Auftrag einer Kirchengemeinde ausführt. Mit Einfallsreichtum, Charme und einer gehörigen Portion Chuzpe schlägt er sich durchs Leben und widersetzt sich mit Menschlichkeit allen Schrecken. Start: 13. Oktober

November

Paris befindet sich im November 2015 nach den Charlie-Hebdo-Anschlägen im Ausnahmezustand. Mit hohem Erzähltempo arbeitet Cédric Jimenez die Tage vor und nach den Anschlägen auf, im Mittelpunkt steht die Aufklärung des Verbrechens. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf die Terroristenjagd. Start: 20. Oktober