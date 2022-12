Ab 14. Dezember: Avatar: The Way of Water

Mit dem Re-Release des 13 Jahre alten »Avatar: Aufbruch in Pandora« hatten Kinofans Ende September Gelegenheit, sich auch auf großer Leinwand wieder vertraut zu machen mit der von James Cameron entworfenen Filmwelt. Das lange erwartete Nachfolgeabenteuer mit dem blauhäutigen Naturvolk setzt nun ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films ein und führt die spannende Geschichte der Familie von Jake und Neytiri Sully (Sam Worthington, Zoe Saldaña) und ihrer Kinder fort. Sie handelt vom Ärger, der sie verfolgt und was sie auf sich nehmen, um sich selbst, ihren Clan und vor allem ihren Planeten vor neuen Gefahren, Bedrohungen und vor allem vor Ausbeutung zu beschützen. Eine Rolle übernahm Kate Winslet, die damit zum ersten Mal seit den Dreharbeiten zu »Titanic« (1997) wieder für Cameron vor der Kamera stand. Sie spielt die schwangere Ronal, die mit ihrem Mann Tonowari (Cliff Curtis) am Meer von Pandora lebt. Bei mehr als drei Stunden wird vom Publikum Sitzfleisch verlangt, allein der Abspann umfasst zehn Minuten. Da tut’s gut, dass »Avatar 2« zur Weihnachtszeit startet und man das Jahr mit Muse und einem großen Film ausklingen lassen kann.

Start: 14. Dezember