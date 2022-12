Kinostarts Dezember 2022

Übersicht über die neuen Filme im Dezember 2022

Mehr denn je

Frauen in Ausnahmesituationen – dieses Grundthema reizt die Regisseurin Emily Atef (»Drei Tage in Quiberon«) immer wieder. In ihrem einfühlsamen Liebesdrama reist die 33-jährige Helene (Vicky Krieps) zu einem Blogger nach Norwegen. Sie riskiert damit eine langjährige innige Beziehung mit ihrem Freund. Start: 1. Dezember

Sonne

Zufall, dass diesen Monat in gleich zwei Filmen der REM-Song »Losing my religion« eine Rolle spielt. Im österreichischen Generationendrama »Sonne« löst ein Video von Teenagerinnen, die das Lied im Hidschab performen, Kontroversen aus. Cool gemacht ist die Einbindung von Social Media in die Bildsprache. Start: 1. Dezember

Call Jane

Zum Malkurs müsse sie, erzählt Joy ihrer Familie wiederholt. Tatsächlich ist sie heimliche Aktivistin einer Organisation, die Frauen abtreiben hilft. Zur Zeit der Handlung, 1968, war dies in den USA strafbar. Die Flower-Power-Zeit schwingt ordentlich mit in diesem politisch konotierten Drama. Start: 1. Dezember

Aftersun

Der Rückblick auf einen Urlaub Ende der 1990er Jahre fällt für die erwachsene Sophie anders aus als damals. Für die damalige Elfjährige war’s eine unbeschwerte Zeit mit dem Papa, den manche für ihren Bruder hielten. Nur vage deutet sich im Debüt der Schottin Charlotte Walls ein Drama an ist. Start: 15. Dezember

Frieden, Liebe und Death Metal

Der Anschlag auf das Bataclan und was er für zwei ihn Überlebende im Nachgang bedeutet ist Gegenstand dieses private, soziale und nationale Traumata anpackenden Films. Die Rückkehr zur Normalität scheint nicht einfach zu sein. Start: 15. Dezember

Stille Post

Sind die Videobilder echt, die einer Berliner Nachrichtenredaktion eines Tages aus einer in Anatolien von Militär besetzten Kurdenstadt in der Kriegsregion Rojava zugespielt werden? Beim Lehrer Khalil, dessen Freundin in dieser Redaktion arbeitet, lösen sie traumatische Erinnerungen aus. Start: 15. Dezember

Ein Triumph

Man könnte es Beschäftigungstherapie nennen, was der als Schauspieler gescheiterte Etienne mit Insassen eines Gefängnisses probiert: gemeinsam spielen sie Theater, Samuel Becketts »Warten auf Godot« darf es sein. Etienne kitzelt ungeahnte Stärken aus seiner Knasttruppe. Start: 15. Dezember

Ennio Morricone - Der Maestro

Nicht nur mit seiner Musik zu »Spiel mir das Lied vom Tod« hat sich Ennio Morricone ins Gedächtnis nicht nur der Filmwelt eingeschrieben. Zahlreiche Filmbeispiele legen ein beeindruckendes Zeugnis des Schaffens vom Maestro ab. Start: 22. Dezember

I wanna dance with somebody

Na, wer hat die Liedzeile gesungen? Richtig: Whitney Houston war’s, 1987. Naomi Ackie verkörpert die ikonische Sängerin und nimmt mit auf eine emotionale und energiegeladene Reise durch Houstons Karriere und Musik. Start: 22. Dezember

Verlorene Illusionen

Interessant an dieser historischen Verfilmung eines Stoffes von Honoré de Balzac über die Ambitionen eines jungen Dichters ist der Hintergrund von der Geburtsstunde des sich auch damals schon mit Fake-News bedienenden Journalismus und des Einflusses von (Boulevard-)Medien auf die Gesellschaft. Start: 22. Dezember

Oskars Kleid

Müsli mit Bier, wie verpeilt ist das denn? Ben ist nach der Trennung von seiner Frau neben der Spur. Doch seinen Kindern will er zeigen, dass er immer noch ein guter Papa ist. Sein Plan scheint aufzugehen, bis der neunjährige Oskar kein Junge mehr sein will, in Mädchenkleider schlüpft und sich Lili nennt. Start: 22. Dezember

Die Insel der Zitronenblüten

Zwei Schwestern, die sich lange nicht gesehen haben, treffen sich anlässlich des Verkaufes ihres Elternhauses wieder. Beide stehen in ihrem Leben an einem Scheidepunkt, doch auch die Vergangenheit redet noch ein Wörtchen. Start: 29. Dezember