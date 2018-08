Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse

× Erweitern Die 1000 Gotzböbbel vom Dr. Mause

1960 hat Fritz Lang seinen letzten Spielfilm gedreht, die Polizei hat den Superverbrecher Dr. Mabuse im Verdacht, obwohl der doch eigentlich schon tot sein soll. Egal, wer die Schwäbisch synchronisierte Fassung des Reutlinger Comedians und You-Tube-Stars Dodokay anschaut, braucht keinerlei Vorwissen der bisherigen Handlung, denn Dodokay hat kurzerhand eine neue erfunden. Ganz neuzeitlich geht es nun darum, herauszufinden, was es mit diesem „obacha g‘schickte Internet“ so auf sich hat und welche Rolle ein gewisser Mark Sackerberg spielt. Gert Fröbe ermittelt nun als Kommissar Krass, und krass und herrlich anzuhören ist auch, wie Dodokay allen mitwirkenden Figuren schwäbische Worte und Ausdrucksweisen in den Mund legt. Start: 30. August

Moritz vergibt 4/5 Punkten